Die U19 des VfL Bochum muss sich beim Hamburger SV geschlagen geben. Die Niederlage ist gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung in der Gruppe C.

Lange Zeit war die U19 des VfL Bochum in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga das Maß aller Dinge. Vor dem letzten Spiel in der Gruppe C bekommt dieser Nimbus immer mehr Brüche.

Nur zwei der letzten vier Spiele konnte die Mannschaft von Trainer David Siebers für sich entscheiden. Auch das jüngste Duell beim Hamburger SV ging verloren - mit 2:3 (1:0). Es war nach dem 1:2 bei Bayer Leverkusen in der Vorwoche sogar die zweite Niederlage in Folge.

"Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. In der Hinrunde haben wir am Limit oder darüber hinaus performt und spielen jetzt immer noch gute Spiele, verlieren die aber so knapp wie es nur geht", sagte Siebers.

Die Konsequenz aus diesem kleinen Einbruch und der Pleite beim HSV: Die Bochumer haben die Tabellenführung in ihrer Gruppe eingebüßt. Dabei schien es in den ersten 45 Minuten alles wieder in Richtung des VfL zu laufen. Lirim Jashari brachte die Bochumer in Führung (16.), die auch bis zum Pausenpfiff Bestand hatte. Erst nach der Halbzeit kamen auch die Hansestädter zu etwas Zählbarem.

Den zwischenzeitlichen Ausgleich (55.) konnte Luis Raphael Pick noch kontern (71.). Ein schneller Doppelschlag des HSV (79./82.), unter anderem per Elfmeter, sorgte aber schlussendlich für die zweite Niederlage hintereinander.

"Wir haben ein sehr enges und intensives Spiel, denkbar unglücklich, in den letzten zehn Minuten nach zweimaliger Führung verloren", sagte Siebers. "Wir hatten zweimal die Chancen, die Führung auszubauen. Die Tore zum 1:1 und 2:2 sind in der Entstehung sehr unglücklich gewesen und auch vermeidbar."

Das letzte Spiel in der Hauptrunde steht für den VfL am kommenden Samstag an. Dann trifft man zu Hause auf die TSG Hoffenheim (12. April, 13 Uhr). Leverkusen, die nun die Tabellenführung übernommen haben, spielt bereits am Mittwoch. Nur bei einer Niederlage der Werkself und einem eigenen Sieg könnten die Bochumer Platz eins wieder zurückerobern - und damit noch etwas Selbstvertrauen vor der Endrunde sammeln.

So spielten sie:

VfL: Speight - Dabrowski, Lenz (86. Mehmeti), Crimaldi (86. Ofori), Jashari (75. Meyer), Günes, Boltersdorf, Nana, Pick, Keumo, Kerbsties

Tore: 0:1 Jashari (16.), 1:1 Sarfo-Adjei (55.), 1:2 Pick (71.), 2:2 Riedel (79./Elfm.), 2:3 Oluwasijibomi (82.)

Schiedsrichter: Jan Kruse