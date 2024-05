Drei Spiele hat der VfB Frohnhausen noch Zeit, um den Abstieg in die Bezirksliga zu verhindern. So oder so: Die Planungen für die neue Saison sind längst angelaufen.

Drei Spiele - gegen SV Scherpenberg, 1. FC Lintfort und FC Kray - sind für den VfB Frohnhausen in der Saison 2023/2024 noch zu gehen. Das Ziel ist klar: Die Essener wollen in der Landesliga bleiben!

Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Platz 15 - das wäre der garantierte Klassenerhalt. Aber eventuell langt am Ende auch Rang 16, wenn die Relegation erfolgreich bestritten wird. Und hier liefern sich Steele 03/09 und Frohnhausen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide haben 31 Punkte auf dem Konto. Zur Erinnerung: Das Torverhältnis spielt keine Rolle. Sollten beide mit der gleichen Punktzahl ins Ziel kommen, dann würde es zu einem Entscheidungsspiel kommen.

"Wir werden wohl bis zum Ende zittern müssen. Aber so ist es besser als schon vorher weg vom Fenster zu sein", sagt Issam Said. Der Trainer der Frohnhauser Löwen plant schon fleißig die neue Saison. Pünktlich zum Wochenende präsentierte der VfB mit Sinan Yilmaz (SG Schönebeck) und Yahia El Haonari (ESC Preußen) zwei Zugänge. "Das sind zwei junge Spieler, die talentiert und ambitioniert sind. Sie passen perfekt in unser Konzept", betont Said, der in der kommenden Saison von seinem Bruder Chamdin an der Seitenlinie unterstützt wird. Dieser soll dann in wenigen Monaten Issam Said als Cheftrainer beerben.

Ob dann noch Kapitän Issa Issa dabei sein wird, ist fraglich. Der 40-Jährige hat erst vor Wochen seine Zukunft offen gelassen und tendenziell mit einem Wechsel geliebäugelt - RevierSport berichtete.

Nun könnte es einen Rückzieher geben. Issam Said: "Ich sage es mal so: Wenn wir drin bleiben, werden sich unsere Wege wahrscheinlich trennen. Wenn wir absteigen und wieder um den Aufstieg spielen, dann könnte Issa Issa vielleicht bleiben. Er will ja zum Ende seiner Karriere noch einmal um einen Titel spielen. Das ist für uns natürlich eher in der Bezirks- statt Landesliga möglich."