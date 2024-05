Wie jedes Jahr stehen die U23-Mannschaften vor einem Umbruch. So auch auf Schalke. Einer der Spieler, die S04 verlassen werden, ist Nelson Amadin.

Nelson Amadin gehört zweifelsohne zu den besten und begehrtesten Spielern in der U23-Mannschaft des FC Schalke 04. Am Saisonende ist für den 23-jährigen Niederländer nach zwei Jahren in Gelsenkirchen Schluss.

Nach RevierSport-Informationen hätte sich Amadins Vertrag auf Schalke nur im Falle von drei Profi-Einsätzen verlängert. Da er am Dienstag am Hamburger Millerntor gegen den VfL Osnabrück nicht zum Spieltagskader von Trainer Karel Geraerts gehörte, ist die Situation glasklar: Amadin wird die Drei-Profispiele-Option nicht erfüllen und kann Schalke im Sommer ablösefrei verlassen.

Amadin durfte lediglich im letzten Spiel des Jahres 2023 des FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth (2:2) das erste Mal echte Profiluft schnuppern. Er saß gegen Fürth auf der Schalker Bank und gehörte zum 20er Spieltagskader von Coach Geraerts. Das war es dann aber auch schon. Ansonsten war sein Stammplatz in der Regionalliga.

Er stand schon im Winter - RevierSport berichtete - vor einem Wechsel zu Rot-Weiss Essen. Doch RWE konnte die finanziellen Erwartungen des Flügelflitzers nicht erfüllen.

Und: Amadin wollte sich auf Schalke durchsetzen und im Bestfall bei den Profis durchstarten. Das gelang ihm nicht. Aber: Essens Kaderplaner Marcus Steegmann soll nach RS-Informationen immer noch um die Dienste Amadins buhlen. Die Parteien stehen weiter im Kontakt.

Kein Wunder. Schließlich sucht RWE händeringend neue Spieler für die Flügel und Amadin zeigt in der Regionalliga West Woche für Woche, dass er auf der rechten Außenbahn zu den Besten der Liga gehört. 28 Einsätze, zwölf Tore, vier Vorlagen - eine sehr gute Bilanz. Insgesamt kommt der bei Feyenoord Rotterdam ausgebildete Akteur auf 42 Regionalliga-Begegnungen (15 Tore, vier Vorlagen) in zwei Spielzeiten.

In Zukunft wird es für den pfeilschnellen und torgefährlichen Amadin auf jeden Fall höher hinaus gehen. Die Frage bleibt nur, wohin es ihn ziehen wird? Denn neben top Drittligisten wie Rot-Weiss Essen, haben nach RS-Infos auch Zweitliga-Konkurrenten der Schalker bei Amadin angeklopft. Zudem besitzt er Anfragen aus dem Ausland wie aus Polen, Belgien, Holland Schweiz und Österreich.

Stichwort Ausland: Mit Taiyu Yamazaki aus Japan, der aktuell beim ETB Schwarz-Weiß in Essen spielt, haben die Schalker schon eine neue Offensivwaffe für die Flügel im Visier - RevierSport berichtete.