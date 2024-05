Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat ein gutes Wochenende hinter sich. Die erste Mannschaft siegte gegen Hamborn, die U19 gewann das Derby beim FC Kray. Ein Talent wurde von Schalke beobachtet.

In der vergangenen Woche berichtete RevierSport, dass bei Schwarz-Weiß Essen ein richtig guter Spieler unterwegs ist. Nämlich der 18-jährige Taiyu Yamazaki.

Am Sonntag (5. Mai) feierte der Japaner endlich sein Debüt für den ETB. Die Spielberechtigung für die U19-Mannschaft war aus Duisburg-Wedau eingetroffen und Yamazaki durfte loslegen. Und wie er loslegte.

Der ETB-Nachwuchs, der durch die U19-Leistungsklasse marschiert und den Niederrheinliga-Aufstieg sicher hat, siegte im Derby beim FC Kray mit 7:2. Yamazaki war nicht nur der überragende Spieler auf dem Kunstrasen an der Buderusstraße, er trug sich auch zum Debüt gleich zweimal in die Torschützenliste ein.

Und das alles geschah unter den Augen einer Delegation des FC Schalke 04. Denn mit U23-Trainer Jakob Fimpel sowie seinem Assistenten Willi Landgraf und U23-Scout Manni Dubski waren drei S04-Vertreter in Kray vor Ort, um den offensivstarken und beidfüßigen Yamazaki unter die Lupe zu nehmen.

Das Schalke-Trio dürfte die Krayer Sportanlage sehr beeindruckt verlassen haben. Bleibt nur abzuwarten, ob die Gelsenkirchener nicht schon einen Schritt zu spät bei Yamazaki dran sind.

Denn dieser war in den letzten Wochen schon im Probetraining der U19- sowie U21-Mannschaft von Eintracht Frankfurt und zuletzt des U23-Teams des FSV Mainz 05. Und: Yamazaki konnte überzeugen.

"Taiyu ist seit Jahresbeginn in Deutschland und macht das sehr gut. Sowohl fußballerisch als auch menschlich hat er sich hier toll eingefügt. Wer Taiyu bei seinem Debüt in Kray gesehen hat, der wird mir zustimmen, dass dieser Junge etwas Außergewöhnliches besitzt. Der Plan war, dass er in der kommenden Saison zum Oberliga-Kader des ETB stößt. Aber das wird nicht der Fall sein. Bei seinen Fähigkeiten, die er Woche für Woche zeigt, wird sein Weg eher in den Profibereich führen. Davon bin ich überzeugt", erklärt Andreas Winkler, Berater des ETB-Juwels, gegenüber RevierSport.

Mit Marcello Romano (Preußen Münster II), Timur Mehmet Kesim (ab 1. Juli 2024 Rot-Weiß Oberhausen) und natürlich das Paradebeispiel Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt II) schaffen es immer wieder ETB-Talente höher hinaus und empfehlen sich für Profiverträge bei Traditionsklubs. Taiyu Yamazaki dürfte die nächste ETB-Erfolgsgeschichte werden.