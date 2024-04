Ratingen 04/19 ist bei der SpVg Schonnebeck übel unter die Räder gekommen. Davon profitiert, dank eigenem Sieg, der KFC Uerdingen.

Der KFC Uerdingen hat Adler Union Frintrop mit 1:0 besiegt und ist nun erster Anwärter auf den Regionalliga-Aufstieg. Alexander Lipinski erzielte in der 22. Minute das zu diesem Zeitpunkt überfällige 1:0 für den KFC Uerdingen - aus wenigen Metern musste er nur noch einnicken.

Der KFC hatte gerade vor der Pause ein Chancenplus, verpasste es jedoch, zu erhöhen und hielt Frintrop so im Spiel. Die hatten dann auch prompt Gelegenheiten zum Ausgleich, ließen die aber liegen. So brachte der KFC den 1:0-Sieg, der am Ende durchaus höher hätte ausfallen müssen, ins Ziel.

Ratingen 04/19 wollte nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen die Sportfreunde Baumberg wieder in die Spur finden. "Ich beschäftige mich gar nicht mehr mit dem Aufstieg, der Regionalliga oder irgendetwas", hatte Trainer Martin Hasenpflug gesagt. "Wir müssen wieder gute Leistungen bringen. Keiner aus unserer Mannschaft soll sich mit irgendetwas Anderem beschäftigen."

Gegen die SpVg Schonnebeck gelang das nicht. Im Gegenteil. Schon nach fünf Minuten brachte Robin Brandner die Gastgeber in Führung. Calvin Küper fing einen Ball im Spielaufbau der Ratinger ab und spielte zu Artur Golubytskij. Der zog nach rechts und legte in die Mitte ab. Brandner schob den Ball humorlos in die lange Ecke.

Nach der Führung dachte Schonnebeck, das nicht für die Regionalliga gemeldet hat, gar nicht ans Aufhören. Stattdessen legte Simon Skuppin in der 17. Minute schon das 2:0 nach. Aus 18 Metern durfte er seelenruhig abziehen.

Schonnebeck nahm die Führung mit in die Pause, doch auch nach dem Seitenwechsel warteten alle vergeblich auf das Ratinger Aufbäumen. Stattdessen stellte Calvin Küper auf 3:0 (52.), Conor Tönnies wenig später gar auf 4:0 (59.).

Und damit war es immernoch nicht genug. Tönnies erzielte in der 68. Minute das 5:0, Golubytskij in der 87. Minute dann den 6:0-Endstand. Für Ratingen die dritte Pleite in Folge und spätestens jetzt auch eine richtige Krise. Die Ratinger liegen nun zwei Punkte hinter dem KFC Uerdingen, der als Tabellendritter, Stand jetzt, in die Regionalliga West aufsteigen würde.