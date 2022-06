Regionalliga West: 1. FC Köln holt RWO-Abgang und Torhüter für die U21

Im U21-Kader des 1. FC Köln gibt es weiterhin Bewegung. Ein Mittelfeldmann von RWO und ein Torhüter kommen, ein anderer Keeper hat die Reserve verlassen.

Am Montag startete die U21 des 1. FC Köln in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Regionalliga West, die am vorletzten Juli-Wochenende beginnt.

Mit dabei waren auch die beiden jüngsten Neuverpflichtungen der Kölner: Adam Lenges, dessen Vertrag bei Rot-Weiß Oberhausen Ende Juni ausläuft. Der 20-jährige Mittelfeldspieler bestritt vergangene Saison 15 Partien für RWO und wurde am Saisonende verabschiedet.

1. FC Köln U21: Sechs U19-Talente rücken auf

Zudem haben die Domstädter in Gavin Didzilatis einen neuen Torhüter verpflichtet. Er kommt aus der zweiten Mannschaft des Hamburger SV. Zwei Einsätze sammelte der 20-Jährige in seinem ersten Seniorenjahr in der Regionalliga Nord. In Köln soll er das Torhüter-Gespann mit Tobias Trautner bilden. Der 27-Jährige trainiert schon länger bei der Reserve mit. Jetzt wurde er unter Vertrag genommen. Keeper-Talent Daniel Adamczyk hat die U21 in Richtung des Drittligisten VfL Osnabrück verlassen.

Mit Stephan Salger (1860 München), Teoman Akmestanli (VfB Eichstätt) und Jeremy Mekoma (FC Karbach) waren drei weitere externe Neuzugänge beim Auftakt dabei. Ebenso wie die drei bisherigen U19-Spieler Simon Breuer, Vladislav Fadeev und Mikail Özkan, die in die U21 aufgerückt sind. Mit Maximilian Schmid, Rijad Smajic und Winzent Suchanek sind drei weitere A-Jugendliche ebenfalls ins Regionalliga-Team gewechselt. Sie nehmen aber vorerst an den Einheiten der Profis teil.

Drei Youngster im Probetraining

Darüber hinaus kann sich ein junges Trio im Probetraining in den nächsten Tagen für eine Verpflichtung empfehlen. Dabei handelt es sich um Tim Giesen (Dynamo Dresden U19), Niklas Kaus (Union Berlin U19) und Ninte Nater Carungal (Atletico Madrid U18).

Das erste Testspiel bestreitet der FC-Nachwuchs am übernächsten Sonntag (26. Juni) gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen. "Ich verspüre große Vorfreude. Es ist schön, die Jungs wiederzusehen und unsere Neuen näher kennenzulernen", sagte Trainer Mark Zimmermann in den Vereinsmedien zum Trainingsstart. "Wir haben jetzt sechs Wochen Zeit, um als Team zusammenzuwachsen und topfit in die Saison zu gehen.“