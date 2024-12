Der DFB hat die Gruppeneinteilung für die zweite Phase der DFB-Nachwuchsligen bekanntgegeben. Aus dem Revier sind Borussia Dortmund, der FC Schalke 04 und der VfL Bochum dabei.

Der DFB hat die Hauptrunden-Gruppen für die neu geschaffene U19-DFB-Nachwuchsliga bekanntgegeben. Die Revierklubs wurden dabei unterschiedlichen Gruppen zugeordnet und haben attraktive Gegner erhalten.

So spielt der FC Schalke 04 unter anderem gegen den FC Bayern München, der VfL Bochum hat es mit Bayer Leverkusen zu tun und Borussia Dortmund spielt gegen RB Leipzig.

Insgesamt hat die DFB-Spielleitung vier Sechsergruppen in Liga A gebildet. Aus den vier Sechsergruppen qualifizieren sich die vier bestplatzierten Teams je Gruppe für das Achtelfinale. Ab dort geht es im K.o.-System mit jeweils einem Spiel weiter. Das Finale um die Deutsche Meisterschaft findet am 18. Mai 2025 statt.

Dazu kommen zwei Achter- und fünf Siebenergruppen in Liga B. Dort sind in der zweiten Saisonphase auch elf Aufsteiger aus den zweithöchsten Spielklassen mit dabei.

Hier finden Sie alle Gruppen-Konstellationen in einer Übersicht.

In Liga B bilden in der Gruppe G der SC Paderborn, FC St. Pauli, VfL Osnabrück, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, FC Hennef und Rot-Weiß Oberhausen eine Konstellation.

Liga A: Die Gruppen der U-19-Hauptrunde

Gruppe A: FC Bayern München, Chemnitzer FC, 1. FC Heidenheim, 1. FC Köln, FC Schalke 04, SV Werder Bremen

Gruppe B: Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, TSV 1860 München, VfB Stuttgart

Gruppe C: VfL Bochum, TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, Hannover 96

Gruppe D: Borussia Dortmund, Karlsruher SC, 1. FC Union Berlin, 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig, SpVgg Unterhaching

Mit der Qualifikation für die Liga A ist auch das Startrecht im kommenden Jahr in der DFB-Nachwuchsliga verbunden. Klubs mit einem Leistungsnachwuchszentrum sind aber ohnehin mit einem Startrecht für die Liga A ausgestattet. Zusätzlich haben alle Klubs, die nun in der Liga A antreten, für die kommende Saison einen Platz im DFB-Juniorenpokal sicher.

Für Vereine ohne Leistungszentrum gilt: Wer sich für Liga A qualifiziert oder in Liga B auf einem der ersten vier Plätze in seiner Gruppe landet, hat seinen Platz für die Folgesaison in der DFB-Nachwuchsliga sicher. Darüber hinaus werden bei der U 19 in Liga B weitere 18 Startplätze für den DFB-Pokal vergeben.