Das Intermezzo Peter Zeidler beim VfL Bochum war kurz, kommt den VfL aber weiterhin finanziell zu stehen. Ändert sich das bald?

Peter Zeidlers Bilanz beim VfL Bochum ist verheerend. Im Sommer 2024 hatte der 62-Jährige als Cheftrainer übernommen. Die Kurzfassung: Erstrundenaus im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg, nur ein Punkt aus den ersten sieben Bundesliga-Spielen.

Ende Oktober 2024 musste er dann schon wieder seine Sachen packen. Nach Informationen dieser Redaktion hat das natürlich aber nichts daran geändert, dass Zeidler weiterhin auf der Gehaltsliste des Pottklubs steht.

Nach Informationen des "Blick" könnte sich das aber bald ändern. Denn Zeidler soll beim Schweizer Topklub FC Basel auf der Liste stehen. Kurios: Basel ist Tabellenführer in der ersten Schweizer Liga. Doch mit Trainer Fabio Celestini soll es rumoren. Das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft soll beschädigt sein. Celestinis Aus soll spätestens zum Saisonende beschlossene Sache sein.

Egal, wann es zu Trennung kommt: Im Fall der Fälle soll eben Zeidler ein Kandidat auf die Nachfolge sein. Sollte der 62-Jährige Basel übernehmen, würde er sich auch mit dem VfL Bochum über eine Vertragsauflösung seines bis zum 30. Juni 2026 laufenden Kontraktes einigen, beziehungsweise einigen müssen. Für den VfL eine finanzielle Entlastung.

Zeidler hatte die Bochumer im Sommer 2024 übernommen und sollte den VfL eigentlich zum vierten Bundesliga-Klassenerhalt in Serie führen. Sein Start ging jedoch gleich mal daneben. Beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg kassierte der VfL zum Auftakt in die DFB-Pokalsaison eine 0:1-Pleite, verpasste Runde zwei und wichtige Einnahmen.

Auch in der Bundesliga startete Zeidler fatal, kassierte zunächst drei Pleiten in Serie. Auf ein, ebenfalls enttäuschendes, 2:2 gegen Holstein Kiel folgte der nächste Niederlagen-Dreierpack, sodass er am 20. Oktober 2024, einen Tag nach einer 1:3-Pleite bei der TSG 1899 Hoffenheim, seine Sachen packen musste.

Bereits Mitte der 1980er-Jahre begann die Trainerkarriere des gebürtigen Schwaben, der 1984 als Co-Trainer im Nachwuchsbereich beim VfB Stuttgart einstieg. Seine ersten Cheftrainererfahrungen sammelte Zeidler beim VfR Aalen, das erste Mal in der Bundesliga war er als Co-Trainer für die TSG Hoffenheim tätig.

Seit 2011 ist Zeidler als Trainer im Ausland aktiv, in Frankreich (FC Tours, FC Sochaux), Österreich (FC Liefering, Red Bull Salzburg) und in der Schweiz. Nach dem ersten eidgenössischen Engagement beim FC Sion (2016/17) coachte er ab 2018 erfolgreich den FC St. Gallen in der Super League.

Unter seiner Führung wurde der FC St. Gallen u.a. einmal Vizemeister und erreichte zweimal das Cup-Finale. Die Saison 2023/24 schloss der älteste Schweizer Fußballverein auf dem 5. Platz ab. Dann folgte das Kapitel VfL Bochum.