In der Landesliga 2 am Niederrhein gab es am Freitagabend (4. April 2025) bereits die ersten drei Spiele des 26. Spieltags - mit drei Siegern.

Aufatmen beim FC Kray! Der so ambitioniert in die Saison gestartete Ex-Regionalligist konnte sich durch einen 3:0-Sieg bei der SpVgg Steele 03/09 wieder Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Emmanuel Yeboah, Emir Basoglu und Edmond Kadrijaj erzielten die Krayer Tore für die Mannschaft von Marcel Poleman.

„Wir freuen uns natürlich riesig über die drei Punkte. Die sind enorm wichtig in unserer Situation. Wir sind gut ins Spiel gestartet, hatten dann aber eine kleine Phase in der Steele besser aufkam. Gut, dass wir kurz vor der Halbzeit dann wieder den Zugriff aufs Spiel gefunden haben und durch Emmanuel in Führung gehen konnten. In der zweiten Halbzeit war es dann, meiner Meinung nach, eine klare Geschichte und wir haben folgerichtig noch zwei weitere Tore nachgelegt. Ganz besonders schön fand ich das dritte Tor, nach einer guten Seitenverlagerung und einer tollen Flanke auf den zweiten Pfosten. Das war super heraus gespielt. Am Ende war es ein wichtiger Sieg, den wir nun genießen wollen um dann am kommenden Sonntag an diese Leistung anzuknüpfen", bilanzierte ein zufriedener FCK-Trainer Poelman.

Mit der Leistung einverstanden konnten auch die Verantwortlichen der Sportfreunde Lowick sein. Im Abstiegskampf siegte Lowick gegen Arminia Klosterhardt mit 2:1. Während Lowick nur noch zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer liegt, scheinen am Hans-Wagner-Weg in Oberhausen-Klosterhardt so langsam die Landesliga-Licher auszugehen. Acht Spieltage vor Schluss liegt die Arminia acht Zähler hinter einem Nicht-Abstiegspatz zurück.

In einer ganz anderen, nämlich der oberen Tabellenregion, befinden sich derweil Adler Union Frintrop und VfB Bottrop. Am Freitagabend kam es zum Spitzenspiel am Frintroper Wasserturm. Vor 360 zahlenden Zuschauern behielt Frintrop mit 3:2 die Oberhand über Bottrop.

Rene Biskup (33., 43.) traf doppelt für den VfB, Timo Dapprich (11., 51., 83.) war gleich dreimal für Adler Union erfolgreich.