Kevin Zamkiewicz wird nicht müde. Er wird auch in der Saison 2025/2026 weiter auf Torejagd gehen. In der Bezirksliga.

Kevin Zamkiewicz, der für TuS Essen-West 81, VfB Frohnhausen, DJK Sportfreunde Katernberg und SV Burgaltendorf Tore wie Sand am Meer schoss, sollte in der Rückrunde die Turngemeinde Essen-West zum Bezirksliga-Klassenerhalt schießen.

Bei elf Zähler Rückstand und noch elf Spielen wird es wohl nichts mehr mit dem Klassenverbleib. Aber an dem 36-jährigen Stürmer mit eingebauter Torgarantie lag es nicht. In fünf Einsätzen verbuchte "Zamke" schon wieder sieben Treffer. Hinzu kommen 14 Buden aus der Hinrunde für den SV Burgaltendorf.

Zum 1. Juli 2025 wechselt er innerhalb der aktuellen Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein.

"Mit Kevin Zamkiewicz kommt zur neuen Saison ein alter Bekannter zurück zum VfB Frohnhausen. Kevin war von 2017 bis 2020 schon beim VfB und schoss mit seinen Toren den VfB in die Landesliga. Danach zog es ihn in die Oberliga zum TVD Velbert. Über Katernberg, Burgaltendorf und der Turngemeinde Essen-West, kommt er nun zu den Löwen zurück", verkündete der VfB Frohnhausen via Facebook die Zamkiewicz-Rückkehr.

Vor wenigen Wochen, bevor die Turngemeinde gegen Frohnhausen spielte - die Partie endete mit einem torlosen Remis -, meinte Zamkiewicz noch: "Eine geile Zeit! Frohnhausen ist ein ganz besonderer Klub für mich. Ich habe bis heute noch mit Issam Said einen guten Kontakt. Wir laufen uns mal immer wieder über den Weg und quatschen gerne auch über die guten alten Zeiten." Ab dem 1. Juli 2025 wird er dann wieder ein Frohnhauser Löwe sein.

Dann auch aus Sicht von Zamkiewicz und des VfB hoffentlich in der Bezirksliga. Denn Landesliga-Absteiger Frohnhausen muss weiter zusehen, um den Doppel-Abstieg in die Kreisliga B zu vermeiden. Bei aktuell 29 Punkten liegen die Essener mit dem TSV Bruckhausen punktgleich auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Dieser würde aktuell zu einem Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt in der 7. Liga reichen.