Der VfL Bochum unterlag dem VfB Stuttgart mit 0:4. Und das hoch verdient. Auch die Bochumer Profis wollten nichts schönreden.

Nach dem 0:4 des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart waren sich alle 26.000 Zuschauer im ausverkauften Ruhrstadion sowie die Beteiligten auf dem Rasen einig: an diesem Tag konnte es nur einen Sieger gegen - den DFB-Pokalfinalisten aus Baden-Württemberg.

"Ich glaube, dass jedes Wort, was ich jetzt sage, zu viel ist. Jeder hat gesehen, dass wir von Beginn an in jedem Zweikampf, in jedem Ball zu spät waren. Dieses Spiel muss man gar nicht lange analysieren. Wir waren in allen Belangen unterlegen. Dieser Auftritt war völlig unerwartet. Zum Glück ist in der Tabelle nicht viel passiert", sprach Philipp Hofmann Klartext.

Warum die Bochumer so agierten wie sie agierten, wusste niemand so richtig.

Immerhin versuchte VfL-Stürmer Hofmann diese schlechte Performance zu erklären: "Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Wir hatten viel zu große Abstände. Stuttgart hat das sehr clever gemacht und wir kassieren dumme Tore. So kommt dann so ein bitteres Ergebnis zustande."





Und weiter sagte er: "Es war genauso ein Spiel, wie viele andere. Wir waren heiß drauf gegen einen guten Gegner unser Heim-Gesicht zu zeigen. Aber nach den zwei schnellen Gegentoren haben wir irgendwie schnell den Faden verloren. In der Halbzeit haben wir uns noch gesagt, dass wir die erste Hälfte abhaken. Dann kassieren wir auch schnell das 0:3. Nochmal: Man muss gar nicht so viele Worte verlieren. Jeder hat gesehen, was los war. Abhaken und weitermachen."

Im Bundesliga-Tabellenkeller hat sich nicht viel getan. Holstein Kiel konnte beim 1:1 in Mainz einen Zähler holen. Bochum unterlag, Heidenheim verlor mit 0:1 gegen Leverkusen, St. Pauli spielt am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach.

Für den VfL Bochum geht es am nächsten Samstag - 12. April, 15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker - gegen den FC Augsburg weiter. Wieder ein Heimspiel. Dann erwarten die VfL-Fans eine Reaktion auf die Nicht-Leistung gegen den VfB Stuttgart.