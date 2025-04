Was haben Borussia Dortmund und die Franz Beckenbauer-Stiftung gemeinsam? Sie wurden für besonderes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Sie wurden mit dem hochkarätigen Solidarfonds-Stiftungspreis NRW ausgezeichnet. Die Auszeichnung der Solidarfonds-Stiftung ist mit 10.000 Euro dotiert. Am Samstag nahm Heidi Beckenbauer im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund den Preis für herausragendes gesellschaftliches Engagement der Franz Beckenbauer-Stiftung entgegen.

Die Franz Beckenbauer-Stiftung gibt es bereits seit 1982. Seitdem sind mehr als 20 Millionen Euro an Stiftungsgeldern an Hilfsbedürftige ausgeschüttet worden. Nach seinem Karriereende hatte der 2024 verstorbene "Kaiser" die Stiftung gegründet.

"Sie ist damit die zweitälteste Stiftung eines Fußballspielers in Deutschland", erklärte seine Witwe Heidi Beckenbauer bei der Ehrung und Scheckübergabe im Deutschen Fußballmuseum. "Franz hatte viel Glück in seinem Leben und wollte etwas zurückgeben."

Ebenso war von vornherein klar, dass die Stiftung, die seit 43 Jahren unverschuldet in Not geratende, kranke oder behinderte Menschen unterstützt, bundesweit agiert.

Auch mit dem Preisgeld der Solidarfonds Stiftung NRW möchte Heidi Beckenbauer zusammen mit ihrem Sohn Joel Beckenbauer Gutes tun. 2021 hatte Heidrun Beckenbauer das Vorstandsamt in der Stiftung ihres Mannes übernommen. "Wir werden die Stiftung in seinem Sinne fortführen", versprach Beckenbauer in Dortmund. "Der Solidarfonds–Stiftungspreis NRW stellt eine Auszeichnung und unmittelbare finanzielle Unterstützung für sozial und gesellschaftlich engagierte Akteure mit ihren Projekten dar. Der Stiftungspreis würdigt und fördert nachhaltiges, gemeinschaftliches und gleichberechtigtes Mit– und Füreinander auf allen sozialen und gesellschaftlichen Feldern", erklärte der Vorsitzende der Solidarfonds Stiftung NRW Dr. Michael Kohlmann anlässlich der Preisverleihung.

2024 hatte Borussia Dortmund den Stiftungspreis für seine Stiftung "leuchte auf" erhalten. Neben der Franz Beckenbauer-Stiftung sollen in diesem Jahr auch noch die FC Bayern Hilfe e.V und Ein Herz für Kinder ausgezeichnet werden.