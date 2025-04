Für den FC Schalke 04 geht es in der 2. Bundesliga am 28. Spieltag gegen den SSV Ulm 1846. Trainer Kees van Wondern rotiert ordentlich.

Es war bisher ein ereignisreiches Wochenende beim FC Schalke 04 - dabei waren die Königsblauen noch gar nicht im Einsatz. Doch am Tag vor dem Heimspiel gegen den SSV Ulm am Sonntag um 13.30 Uhr (Sky) wurde bekannt, dass Frank Baumann ab Sommer die vakante Position des Sportvorstands besetzen wird. Und wenige Stunden vor Anpfiff berichtete diese Redaktion, dass die Rückkehr von Publikumsliebling Timo Becker (aktuell Holstein Kiel) zur neuen Saison perfekt ist.

Es sind zwei wichtige Personal-Neuigkeiten, die S04 und seine Fans beschäftigen. Am Mittag aber dürfte der Sport in den Vordergrund rücken. Nach zwei sieglosen Spielen ist Schalke gegen Ulm und damit gegen einen abstiegsbedrohten Aufsteiger gefordert. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Enttäuschung. Zumal die Gelsenkirchener die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt noch immer nicht beseitigen konnten.

Zuletzt rettete Schalke gerade noch so einen Punkt beim 3:3 in Fürth. Auf die über weite Strecken alarmierende Leistung, vor allem der Schalker Defensive, hatte Trainer Kees van Wonderen mit deutlichen Worten reagiert. Jetzt lässt der Niederländer Taten folgen: Gleich sieben Änderungen nimmt er in seiner Startelf vor. Verletzungsbedingt fallen Torhüter Loris Karius und Christopher Antwi-Adjei aus dem Team.

Derweil müssen Felipe Sanchez, Janik Bachmann, Derry John Murkin und Mehmet Can Aydin auf der Bank Platz nehmen. Neu dabei ist Torhüter Justin Heekeren. Die Innenverteidigung bilden Tomas Kalas und Marcin Kaminski, weshalb Ron Schallenberg eine Reihe nach vorne ins defensive Mittelfeld rückt. Auf der linken Abwehrseite startet Anton Donkor anstelle von Murkin.

In der offensiven Dreier-Reihe dürfen die Spieler ran, die in Fürth nach Einwechslung die Wende eingeleitet hatten: Amin Younes und Aymen Barkok sind neu dabei - ebenso wie Top-Torjäger Moussa Sylla. Er feiert nach mehrwöchiger Verletzungspause und seinem Traum-Comeback in Fürth die Rückkehr in die erste Elf. Er dürfte über den rechten Flügel kommen und Kapitän Kenan Karaman die Spitze besetzen.

Schalke - SSV Ulm: Die Aufstellungen

Schalke: Heekeren - Gantenbein, Kalas, Kaminski, Donkor - Schallenberg, Seguin - Sylla, Barkok, Younes - Karaman

Ulm: Thiede - Gaal, Reichert, Strompf - Allgeier, Brandt, Dressel, Keller - Batista Meier - Röser, Higl