Der Sportclub Verl muss den nächsten Leistungsträger zu einem Liga-Konkurrenten ziehen lassen.

Gute Arbeit hat auch seine Schattenseiten. Das erlebt gerade der VfL Bochum in der Bundesliga, der seinen Manager Sebastian Schindzielorz sowie die Spieler Maxim Leitsch und wohl auch Sebastian Polter verlieren wird. Ähnlich ergeht es dem SC Verl in der 3. Liga.

Nach Ron Berlinski (Rot-Weiss Essen) und Kasim Rabihic (1. FC Saarbrücken) verlässt der nächste Verler Leistungsträger die Poststraße zu einem finanzkräftigeren Liga-Konkurrenten.

Christopher Lannert: "Zurück in meine Heimatstadt zu kommen und dann noch für meinen Jugendverein spielen zu können, ist etwas ganz Besonderes. Ich bin in der Nähe der Grünwalder Straße aufgewachsen und durfte bei den Löwen meine ersten Schritte als Fußballer gehen. Jetzt schließt sich ein Kreis für mich und ich bin unfassbar stolz, wieder das Trikot der Löwen zu tragen und total motiviert, für den TSV 1860 Vollgas zu geben."

Der TSV 1860 München gab die Verpflichtung des 23-jährigen Christopher Lannert bekannt. Der rechte Außenverteidiger, der auch auf der linken defensiven Position eingesetzt werden kann, bestritt in der vergangenen Saison 37 Pflichtspiele für den SC Verl. Insgesamt kommt der aus München stammende Lannert auf 69 Begegnungen in zwei Jahren für die Ostwestfalen.

Lannert spielte bereits in der Jugend für den TSV 1860 München, wurde hauptsächlich aber im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg ausgebildet. Dort absolvierter er unter anderem 84 Spiele (6 Tore, 12 Vorlagen) für die Reserve des FCA in der Regionalliga Bayern und lief auch in den beiden Partien der Saison 2017/18 gegen die Löwen über jeweils 90 Minuten auf. Nun wird er das "Löwen"-Trikot selbst repräsentieren.