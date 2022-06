KFC Uerdingen: Früherer Zehner schafft den Sprung in die erste Liga

Nach einer starken Saison in den Niederlanden geht es für den früheren Uerdinger Patrick Pflücke in die erste Liga. Er wechselt in die Schweiz.

Zwischen 2018 und 2020 spielte Patrick Pflücke für den KFC Uerdingen in der 3. Liga. Zwei Jahre später hat der Offensivspieler den Sprung in die erste Liga geschafft - und zwar in der Schweiz. Er wechselt zum FC Servette Genf, dem Tabellensechsten der abgelaufenen Saison in der Super League. Der gebürtige Dresdener unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag.

Der 25-jährige Pflücke hatte sich mit einer starken Saison in den Niederlanden für den Wechsel empfohlen. Beim Zweitligisten Roda Kerkrade bestritt er alle möglichen 42 Pflichtspiele, trug mitunter die Kapitänsbinde. 14 Tore und 15 Vorlagen lieferte Pflücke. Beinahe reichte es sogar zum Aufstieg. Kerkrade scheiterte erst in den Playoffs. In der Saison zuvor kam Pflücke auf 13 Tore und sechs Vorlagen in 36 Einsätzen.





"Mit der Ankunft von Patrick Pflücke starten wir perfekt in die Transferzeit", freut sich Genfs Sportdirektor Philippe Senderos auf der Vereinshomepage. "Seine Lebhaftigkeit sowie seine Fähigkeit, in der letzten Zone entscheidend zu sein, werden unsere Offensive mit Energie versorgen. Ich wünsche ihm eine gute Vorbereitung und eine hervorragende Saison."

In seinen zwei Drittliga-Jahren beim KFC Uerdingen absolvierte Pflücke insgesamt 50 Pflichtspiele, erzielte aber nur vier Tore und drei Vorlagen. Zuvor hatte er für die zweiten Mannschaften von Borussia Dortmund und Mainz 05 gespielt, nachdem er Pflücke die Nachwuchsabteilung von Mainz und Dynamo Dresden durchlaufen hatte.