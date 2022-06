BVB U23: Nächster Leistungsträger geht - Neuzugang vom ETB

Beim Trainingsauftakt der U23 von Borussia Dortmund am Donnerstag fehlte ein Leistungsträger der Vorsaison. Dafür war ein Spieler des ETB Schwarz-Weiß Essen mit dabei.

Immanuel Pherai wird in der kommenden Saison nicht mehr für die U23 von Borussia Dortmund auflaufen. Der 21 Jahre alte Offensivspieler wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, das bestätigte Teammanager Ingo Preuß beim Trainingsauftakt am Donnerstag gegenüber den Ruhr Nachrichten: "Er hat unser Angebot abgelehnt und wird den Verein verlassen."

Pherai war vor fünf Jahren aus den Niederlanden in den BVB-Nachwuchs gewechselt. In der vergangenen Saison gehörte er zu den Leistungsträgern im Drittliga-Team, erzielte sechs Tore und sieben Vorlagen in 31 Einsätzen. Am vorletzten Spieltag feierte er zudem sein Debüt im Bundesliga-Team. Wohin es Pherai zieht, ist noch offen. Zuletzt wurde er gerüchteweise mit Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig in Verbindung gebracht. Mit Richmond Tachie und Berkan Taz hat der BVB bereits zwei wertvolle Offensivspieler verloren.

BVB U23: Erstes Testspiel gegen Fortuna Düsseldorfs U23

Dafür waren acht Neuzugänge beim Trainingsstart dabei. Darunter auch Torhüter Niklas Lübcke. Der 22-jährige Torhüter spielte in der vergangenen Saison für den ETB Schwarz-Weiß Essen und hat den Sprung in die 3. Liga geschafft.

Geleitet wurde die Einheit am Donnerstag von Co-Trainer Pascal Bieler, da der Cheftrainer-Posten nach dem Abschied von Enrico Maaßen zum FC Augsburg noch vakant ist. Christian Preußer soll die Nachfolge nach übereinstimmenden Medienberichten antreten. Noch fehlt die offizielle Bestätigung des Klubs. Das erste Testspiel bestreitet die U23 gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf am übernächsten Freitag (24. Juni).

BVB U23: Transfers im Überblick (Stand 16. Juni)

Zugänge: Mario Suver (1. FC Nürnberg), Valentino Vermeulen (FC Eindhoven), Michael Eberwein (Hallescher FC), Can Hayri Özkan (Fortuna Düsseldorf U23), Bjarne Pudel (SC Wiedenbrück), Niklas Lübcke (ETB SW Essen), Falko Michel (VfB Stuttgart U23), Silas Ostrzinski (eigene U19), Aday Ercan (SV Rödinghausen)

Abgänge: Berkan Taz (Waldhof Mannheim), Lennard Maloney (1. FC Heidenheim), Richmond Tachie (SC Paderborn), Stefan Drljaca (Dynamo Dresden), Immanuel Pherai, Haymenn Bah-Traore, Kamal Bafounta, Jan Reckert (alle unbekannt)