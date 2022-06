U23-Trainer: BVB hat Maaßen-Nachfolger wohl gefunden

Borussia Dortmund hat offenbar einen neuen U23-Trainer gefunden. Medienberichten zufolge ist es ein Coach, der zuletzt in der 2. Bundesliga tätig war.

Eine Woche nach dem Abschied von Enrico Maaßen steht Borussia Dortmund offenbar kurz vor der Verpflichtung eines neuen U23-Chefcoaches. Wie Sky und die Rheinische Post berichten, steht Christian Preußer vor einem Wechsel zur Reserve des BVB, die in der 3. Liga an den Start geht.

Demnach haben sich Verein und Trainer bereits geeinigt, der 38-Jährige soll zeitnah einen Vertrag unterzeichnen. Der Trainingsauftakt am Donnerstag (16. Juni) findet voraussichtlich aber noch ohne Preußer statt.

Preußer stand zuletzt bei Fortuna Düsseldorf an der Seitenlinie, wurde beim Zweitligisten im Februar dieses Jahres entlassen. In 21 Saisonspielen unter Preußer holte F95 im Schnitt nur 0,95 Punkte und schwebte in Abstiegsgefahr. Doch dass sich der gebürtige Berliner darauf versteht, eine U23 zu führen, beweist der Blick in seine Vita: Bis zum vergangenen Sommer trainierte Preußer über fünf Jahre die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Vor seinem Abschied feierte er mit den Breisgauern den Aufstieg in die 3. Liga.

Bei einem Wechsel nach Dortmund würde Preußer dann auf seinen Ex-Klub treffen. Im Rennen um den Trainerposten beim BVB waren auch Guerino Capretti und Patrick Glöckner heiße Kandidaten.

Die Dortmunder U23 gilt als Karrieresprungbrett für junge Trainer. Zuletzt schaffte Enrico Maaßen den Sprung zum Bundesligisten FC Augsburg. Auch frühere Reserve-Coaches wie Daniel Farke oder David Wagner haben sich inzwischen auf höchstem Niveau etabliert.