Der VfB Homberg kann sich gegen den Spitzenreiter SpVg Schonnebeck mit 1:0 durchsetzten. Homberg-Coach Janßen ist nach drei Siegen in Folge mehr als zufrieden mit seiner Mannschaft.

Der 18. Spieltag der Oberliga-Niederrhein hatte erneut eine Top-Partie für den VfB Homberg parat. Nachdem die Duisburger erst vor einer Woche den ETB SW Essen besiegen konnten, standen jetzt die Schwalben vom Schettersbusch auf dem Plan. Das Duell gegen die SpVg Schonnebeck konnte Homberg zu Hause nach einer bärenstarken Leistung mit 1:0 für sich entscheiden.

Die Gastgeber starteten gut in die Partie und konnten bereits in den ersten Minuten offensive Akzente setzen. Die Gäste aus Essen auf der anderen Seite hatten Probleme in die Partie zu finden. Es dauerte die erste Viertelstunde, bis es zu einem Duell auf Augenhöhe wurde.

Die Partie wurde danach zu einem echten Top-Spiel. Auf beiden Seiten stimme Einsatz, Wille und Leidenschaft - alle Akteure kämpften um jeden Ball. Aber nicht nur das Engagement stimmte, auch technisch war es ein tolles Fußballspiel mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.

VfB -Homberg-Trainer Stefan Janßen zog folgendes Fazit nach 90. Minuten: "Wir haben über die gesamte Spielzeit eine konzentrierte Leistung abgerufen. Schonnebeck braucht nicht viel, um Tore zu schießen, die Jungs sind zu jeder Zeit brandgefährlich - man muss über sich hinauswachsen, um gegen diese Mannschaft zu gewinnen. In der ersten Halbzeit waren wir mindestens ebenbürtig und die zweite Halbzeit war Weltklasse. Ich hätte mir nur gewünscht, dass wir früher den Deckel auf die Partie machen, dann hätten wir nicht so sehr zittern müssen. Dennoch bin ich mehr als zufrieden."

Für Schonnebeck war sicherlich auch der Platz eine Umstellung. Bereits im Vorfeld der Partie wurde über den Rasen in Homberg diskutiert. Die Essener, welche den heimischen Kunstrasenplatz bevorzugen, mussten mit einem Echtrasen in einem sehr schlechten Zustand klarkommen.

"Im Vorfeld wurde bereits über den Rasen geredet, ich finde, wir müssen das nicht weiter ausführen. Alle müssen damit klarkommen. Die Voraussetzungen sind für beide Teams gleich. Am Ende war es ein überragendes Top-Spiel, trotz des Rasens", stellte Janßen klar.

Janßen freut sich über eine tolle Bilanz im Spieljahr 2024

Mit drei Siegen in Folge geht es für Homberg in die Winterpause. Sicherlich ein gutes Gefühl für alle Verantwortlichen und Beteiligten. Der Sieg gegen den Spitzenreiter bestätigt den Trend der letzten Wochen. Der VfB befindet sich nach dem Sieg weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz und mischt um den Aufstieg mit.

"Das Spieljahr 2024 war überragend, wir können mit diesem Abschluss super Weihnachten feiern. Die Rückrunde der letzten Saison war schon sehr gut und auch die aktuelle Hinrunde läuft mit vielen Siegen toll. Die Performance stimmt momentan und wir versuchen immer weiter an und zu arbeiten. Das ist der einzige Weg nach vorne", erklärte Janßen.