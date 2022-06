BVB: U23-Trainer Maaßen nach Augsburg - für diese Summe

Enrico Maaßen verlässt Borussia Dortmund und versucht sich in der Bundesliga als Trainer. Künftig arbeitet der 38-Jährige für den FC Augsburg.

Der Transfer hatte sich angebahnt, jetzt steht er kurz vor der offiziellen Verkündung. Enrico Maaßen, bislang der Trainer der U23 von Borussia Dortmund, wechselt nach den Informationen dieser Redaktion vom BVB zum Bundesligisten FC Augsburg.

Geeinigt hatte sich Maaßen mit seinem neuen Arbeitgeber schon länger, sein Vertrag gilt bis 2025, spätestens am Wochenende soll er vorgestellt werden. Allerdings musste noch darüber verhandelt werden, wie viel Ablösesumme die Augsburger an Dortmund überweisen müssen, um den 38-Jährigen zu verpflichten. Die Summe liegt bei mindestens 500.000 Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über die Einigung berichtet.

Enrico Maaßen arbeitet seit 2020 beim BVB

Enrico Maaßen geht damit den nächsten Schritt in einer bemerkenswerten Entwicklung. Der in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern geborene Trainer betreut seit Sommer 2020 die U23 des BVB und schaffte mit den Talenten den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga. In dieser Saison landete das Team dort auf dem neunten Platz und hatte nichts mit dem Abstieg zu tun. Zuvor arbeitete Maaßen schon als Coach beim SV Drochtersen/Assel und dem SV Rödinghausen.

Anfang der Woche hatte sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl darüber geärgert, dass über den Wechsel bereits öffentlich geschrieben wurde. "Um ehrlich zu sein, bin ich schon sehr irritiert darüber, dass das Thema in den Medien auftaucht und hier mitunter sogar bereits Vollzug gemeldet wird", sagte Kehl am Montag. "Ich habe erst am Freitag einen Anruf bekommen und erfahren, dass Augsburg Interesse an einer Verpflichtung von Enrico Maaßen hat. Seitdem hat es exakt ein Gespräch gegeben."

Mittlerweile wurden weitere Gespräch geführt, deswegen kann Enrico Maaßen den BVB verlassen und sich nun in der Bundesliga versuchen.