Mit einem Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim will sich Borussia Dortmund am Sonntag Platz sechs zurückholen. Ein Duo wird aber voraussichtlich ausfallen.

Das wäre bitter für Borussia Dortmund: Wie die "Ruhr Nachrichten" vermelden, fallen sowohl Ryerson als auch Julian Brandt am Sonntag, 15. Dezember, 17:30 Uhr aus. Dann hat der BVB die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast.

Beide Ausfälle träfen den BVB hart. In der Abwehr herrscht durch die Verletzungen von Waldemar Anton, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck ohnehin schon ein beispielloser Engpass.

Immerhin bei Schlotterbeck gab es zuletzt noch eine gewisse Resthoffnung: "Die Diagnose ist positiv, wenn man das positiv bewerten kann. Da werden wir abwarten, ob es reicht", hatte BVB-Trainer Nuri Şahin auf der Spieltags-Pressekonferenz gesagt.

Die genaue Diagnose gab es bei Nico Schlotterbeck auch schon am Freitag, BVB-Trainer Sahin blieb aber vage: "Es ist nicht das eingetreten, was man bei den TV-Bildern vermutet hätte. Da ist schon ein bisschen was, aber nicht das, was wir vermutet hatten." Eine Resthoffnung habe er als Trainer bei "jedem verletzten Spieler".

Schlotterbeck selbst hat sich am Sonntag sogar fit gemeldet: "Ich bin fit", sagte er gegenüber einem Fan. Sollte er starten, würde er gemeinsam mit Emre Can die Innenverteidigung bilden und Ramy Bensebaini außen spielen.

Der Plan, falls Schlotterbeck nicht fit werden sollte, sähe wohl wie folgt aus: Emre Can und Ramy Bensebaini bilden die Innenverteidigung, Yan Couto und Ryerson beackern die defensiven Außen - so die Theorie.

Die wäre nun aber schon wieder überholt. Eine naheliegende Konsequenz wäre, dass Pascal Groß auf die Rechtsverteidigerposition rückt und Couto die Seite wechselt. Auch Giovani Reyna und Almugera Kabar wären Optionen.

Reyna könnte aber auch an Brandts Stelle rücken, der als Kreativspieler ebenfalls schmerzlich vermisst werden wird. Der BVB geht personell aktuell auf dem Zahnfleisch. Immerhin: Karim Adeyemi ist wieder eine Option.

Mit Hoffenheim kommt der nächste Gegner, aber mit einem anderen Trainer: Christian Ilzer hat die TSG übernommen, zuvor coachte er Sturm Graz. Damit trifft der BVB zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen auf den gleichen Coach, aber dieses Mal mit einem anderen Team: "Er hat jetzt ganz andere Spielertypen zur Verfügung. Seine Philosophie wird sich vermutlich nicht verändert haben. Ich war sehr positiv überrascht gegen Sturm Graz, wie intensiv sie gespielt haben", hatte Sahin im Vorfeld gelobt.