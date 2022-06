RWE: U19-Kapitän geht - U23-Mannschaften zeigen Interesse

RWE plant weiter fleißig seinen Kader für die kommende Drittliga-Saison. Intern sind alle Personalien bereits geklärt. Der Kapitän der U19-Mannschaft wird nicht zur Mannschaft gehören.

In den vergangenen Tagen veröffentliche Rot-Weiss Essen zwei Vertragsverlängerungen. Die bisherigen U19-Spieler Nico Haiduk und Mehmet Timur Kesim wurden bei RWE mit Profiverträgen bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet. Zuvor hatte U19-Abwehrchef Mustafa Kourouma bereits bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Eine große Ehre für das U19-Trio. Diese wird U19-Kapitän Giuliano Zimmerling nicht zuteil. Denn Zimmerling, der ein fester Bestandteil des Regionalliga-Aufstiegskaders 2021/2022 war und stets am Training teilnahm, wird RWE verlassen. "Die Wege werden sich trennen. Giuliano muss jetzt den nächsten Step gehen und bei den Senioren viel zum Einsatz kommen. Das wäre bei RWE in der 3. Liga nicht möglich gewesen. Wir schauen jetzt, was das Beste für Giulianos weiteren Werdegang ist. Wir werden zeitnah eine Entscheidung treffen", erklärt Kilian Falk, Zimmerlings Berater, gegenüber RevierSport.

Nach RS-Informationen zeigen neben dem SV Lippstadt allen voran die U23-Mannschaft des FC Schalke 04, Hannover 96 und VfB Stuttgart großes Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler, der als Sechser, Achter, aber auch Zehner hinter den Spitzen agieren kann.

Zimmerling, der ein gebürtiger Essener ist und seit Juli 2016 für RWE spielte, absolvierte in der vergangenen Saison 22 Pflichtspiele (drei Tore, fünf Vorlagen) für die erfolgreiche RWE-U19-Mannschaft von Trainer Vincent Wagner, der ebenfalls den Verein verlassen könnte - RevierSport berichtete.