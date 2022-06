RWE: Zwei U19-Talente werden hochgezogen

Zwei weitere Personalentscheidungen bei Rot-Weiss Essen. Die Jugendarbeit zahlt sich weiter aus.

Die U19 von Rot-Weiss Essen hat eine tolle Saison hinter sich. Platz sechs in der Junioren-Bundesliga, besser schnitt RWE nie ab. Zudem gewann die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner den Niederrheinpokal - im Finale gab es einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen den MSV Duisburg.

Die starken Leistungen machen sich nun bezahlt. Denn Rot-Weiss Essen hat den dritten U19-Spieler mit einem Profivertrag ausgestattet. Nach Verteidiger Mustafa Kourouma werden auch Nico Haiduk und Timur Mehmet Kesim aus der U19 in den Drittliga-Kader hochgezogen. Beide sammelten in dieser Saison bereits Regionalliga- und Niederrheinpokal-Minuten.

Zugänge: Felix Schlüsselburg (SV Lippstadt, war ausgeliehen), Felix Heim (FSV Frankfurt, war ausgeliehen), Ron Berlinski (SC Verl), Nico Haiduk, Timur Mehmet Kesim, Mustafa Kourouma (alle eigene U19), Abgänge: Marius Kleinsorge (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), Daniel Davari (Ziel unbekannt)

„Nico und ‚Memo‘ haben sich in den letzten Jahren bei uns gut entwickelt und mit ihren Leistungen sowohl in der U19 als auch bei ihren Einsätzen in der 1. Mannschaft auf sich aufmerksam gemacht“, erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Sein Zusatz: Somit kommt zur Spielzeit 2022/23 ein A-Junioren-Trio in die 1. Mannschaft. „Dass gleich drei Spieler, die über mehrere Saisons an der Seumannstraße ausgebildet wurden, in den Profikader vorrücken, bestätigt die gute Arbeit unserer Mitarbeiter in unserem Nachwuchsleistungszentrum. Wir sind gespannt, wie schnell sich die Jungs an das höhere Niveau und die Anforderungen der 3. Liga gewöhnen."