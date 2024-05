Der FC Schalke 04 und der VfL Osnabrück wollen ihren Keller-Kracher austragen - aber wo? Nun geht die Posse in die nächste Runde.

Als wäre die Geschichte rund um die Ansetzung des Zweitliga-Spiels zwischen dem VfL Osnabrück und Schalke 04 nicht so seltsam genug, am späten Donnerstagabend gab es noch eine weitere Wende.

Nachdem die Schalker die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL), die Partie am Dienstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr im Hamburger Millerntor-Stadion stattfinden zu lassen, akzeptiert hatten, äußerten sich die Osnabrücker deutlich später. Ihre Mitteilung: Zündstoff. Sie wollen nicht im Stadion des FC St. Pauli spielen. Noch eine Änderung des Ortes?

In ihrem Statement, das sie erst am späten Abend veröffentlichten, ließen sich die Geschäftsführer Philipp Kaufmann und Dr. Michael Welling so zitieren: „Wir danken dem FC St. Pauli für die Bereitschaft, das Millerntor-Stadion grundsätzlich als Austragungsort zur Verfügung zu stellen. In Absprache prüfen wir gleichzeitig auch andere Standorte, ob es mit Blick auf eine frühe Anstoßzeit in der Woche noch Alternativen mit fanfreundlicheren Rahmenbedingungen gibt.“

Damit meinen sie den mehrere hundert Kilometer entfernten Standort. Nach Sky-Infos bevorzugen die Osnabrücker wohl das Weserstadion in Bremen.

Über ihre Kommunikation mit Schalke sagten Kaufmann und Welling: „Vom FC Schalke 04 haben wir eine zustimmende Reaktion auf den fanfreundlicheren Ansatz erhalten, den wir nun absprachegemäß weiterverfolgen. Uns ist wichtig, dass wir hier im Sinne von Fanfreundlichkeit für Anhänger beider Vereine eine einvernehmliche Lösung im Sinne aller Beteiligten realisieren können.“

Offensichtlich haben Kaufmann und Welling aber die Kommunikation mit Schalke fehlinterpretiert. Keine Stunde war nach ihrem Statement vergangen, da reagierte Schalkes Mediendirektor Marc Siekmann mit einem ganz anderen Inhalt: „Die Entscheidung der DFL ist bekannt, wir respektieren diese und haben bereits alles für ein Spiel am Millerntor eingeleitet - genauso wie viele unserer Fans, die schon Bahntickets und Hotels gebucht haben. Ein erneuter Wechsel des Austragungsortes steht für S04 nicht zur Debatte.“

Doch wo wird nun gespielt? Und gibt es Tickets? Wie viele Tickets? Diese Antworten gibt es nach Auskunft der Osnabrücker „im Laufe des Freitags“.