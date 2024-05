Jetzt ist es amtlich. Rot-Weiss Essen hat einen Zugang für die Abteilung „Finanzen & Controlling“ präsentiert.

RevierSport hatte es vor einigen Tagen exklusiv vermeldet, nun ist die Tinte unter dem Vertrag trocken. Die Mannschaft hinter der Mannschaft bei RWE wird verstärkt.

Thomas Wulf, ehemaliger Geschäftsführer des MSV Duisburg, kommt an die Hafenstraße. Dort wurde er am 7. Mai verabschiedet, nun tritt er bei Rot-Weiss Essen seine neue Aufgabe an. Der 53-Jährige, der auch im Drittliga-Ausschuss sitzt, verantwortet als Kaufmännischer Leiter ab sofort die Abteilung „Finanzen & Controlling“.

RWE-Aufsichtsrats-Chef André Helf betonte gegenüber RevierSport bereits: „Es stimmt, wir suchen noch jemanden, der für diesen Bereich kommt. Allerdings suchen wir niemanden für den Vorstand.“

Alexander Rang, Vertriebs- und Marketingvorstand bei Rot-Weiss Essen, berichtet nun: „Auf der Suche nach einem verantwortlichen Mitarbeiter für das Ressort Finanzen hat sich Thomas Wulf als unser Wunschkandidat herauskristallisiert. Er ist ein absoluter Fachmann mit langjähriger Branchenerfahrung und hat seine Expertise an seinen Stationen unter Beweis gestellt. Thomas genießt beim DFB und in Fußballkreisen einen sehr guten Ruf. Das unterstreicht auch seine Tätigkeit im 3. Liga-Ausschuss. Wir freuen uns, damit einen weiteren wichtigen Schritt in der Professionalisierung unserer Strukturen zu machen.“

Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann Thomas Wulfs Fußball-Karriere zu Bundesligazeiten beim FC Schalke 04. Zwischen 1999 und 2007 arbeitete er dort in unterschiedlichen Funktionen, unter anderem als Leiter der Bereiche „Controlling“, „EDV und „Service“.

Nach einigen Jahren als Geschäftsführer einer Werbeagentur wechselte Wulf schließlich zu RWE-Drittliga-Konkurrent MSV Duisburg. Dort verantwortete er zunächst als Kaufmännischer Leiter (2016-2020) und schließlich als Geschäftsführer (2020-2024) die finanziellen Geschicke.

Bei Rot-Weiss Essen ist Wulf nun ebenfalls im Finanzbereich tätig. Als Kaufmännischer Leiter berichtet er an den künftigen Vorstandsvorsitzenden Marc-Nicolai Pfeifer und Vorstandsmitglied Alexander Rang.