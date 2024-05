Westfalia Herne plant die kommende Saison. Neben dem ersten Neuzugang steht nun der Abschied eines Trios fest.

Im Aufstiegsrennen der Landesliga Westfalen 3 geht Westfalia Herne aus der Pole Position heraus in den Saisonendspurt. Unabhängig davon, ob der Aufstieg gelingt, steht nun der erste Neuzugang für die kommende Spielzeit fest. Es handelt sich um Kaan Cosgun. Der 25-Jährige läuft derzeit für den Lokalrivalen SV Sodingen in der Westfalenliga auf - und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er ab Sommer dann mit Westfalia in dieser Spielklasse antreten wird.

Die Herner freuen sich über die Verpflichtung eines "vielseitigen Offensivspielers". Gegenüber der WAZ präzisiert der neue Sportliche Leiter Marcus Piossek: "Er ist ein sehr guter Fußballer, hat gute Ideen mit dem Ball und erkennt Räume sehr gut."

Cosgun bringt die Erfahrung von 53 Partien in der Westfalenliga mit, sammelte zudem 34 Einsätze in der Oberliga Westfalen. Vor der laufenden Saison wechselte er nach Sodingen. Zuvor spielte er für Concordia Wiemelhausen, TuS Heven und die TSG Sprockhövel.

Vor dem Cosgun-Transfer hatte die Westfalia bereits zahlreiche Vertragsverlängerungen vermeldet. Klar ist aber auch, dass die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann wichtige Leistungsträger verlieren wird. Lokman Erdogan, der schon zu Oberliga-Zeiten am Schloss Strünkede spielte und nach dem Doppel-Abstieg blieb, verlässt den Verein im Sommer.

Gleiches gilt für Marvin Schuster, der mit 14 Toren Hernes bester Torschütze in der Landesliga-Saison ist. Und für Ali Gülcan, der dem Traditionsklub nach zwei Jahren den Rücken kehrt. Erdogan und Gülcan lehnten laut Klub Vertragsangebote aus beruflichen Gründen ab.

Während die Verantwortlichen den Kader für die nächste Saison planen, steht aber zunächst das aktuelle Team in der Pflicht. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger YEG Hassel, vier Partien stehen noch aus. Zunächst geht es am Sonntag zum Kellerkind SG Welper (15.15 Uhr).