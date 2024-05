Der MSV hofft auf das Drittliga-Wunder, muss aber realistisch für die Regionalliga planen.

Der Drittligist MSV Duisburg pendelt vor dem Gastspiel am Freitag (19 Uhr) beim VfB Lübeck ein bisschen zwischen den Welten.

Auf der einen Seite ist der Abstieg rechnerisch noch nicht durch, auf der anderen Seite muss für die Regionalliga geplant werden. Und hier stehen nur wenige Akteure unter Vertrag.

Nur Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag) sind auch beim Abstieg gebunden. Ein Talent, das in der Regionalliga fest zum MSV gehören könnte, ist Angreifer Kaan İnanoğlu (elf Tore in 14 U19-Bundesliga-Partien).

Viele Fans hatten den talentierten Stürmer schon früher bei den Profis gesehen, wo es im Angriff so haperte. Zuletzt bekam er 29 Minuten beim 3:1 gegen den SV Sandhausen.

In Lübeck verzichtet MSV-Interimstrainer Uwe Schubert auf den 18-Jährigen. Seine Begründung: "Er hat am Mittwoch bei der U19 gespielt (0:3 bei Borussia Mönchengladbach, Anmerkung der Redaktion). Und er soll auch am Sonntag bei der U19 spielen (gegen den VfL Bochum, Anmerkung der Redaktion). In meinen Überlegungen für Lübeck ist er kein Kandidat für einen Startplatz. Und die jungen Akteure müssen spielen und nicht zwölf Stunden im Bus sitzen, um am Ende nicht gespielt zu haben."

İnanoğlu soll also Praxis sammeln, um dem MSV eventuell beim Thema Wiederaufstieg zu helfen. Einer, der sich auch vorstellen könnte, in Liga vier zu bleiben, ist Marvin Knoll. Der Routinier sagte nach dem 3:1 gegen den SV Sandhausen. "Ich bin keiner, der sich verpisst. Wir haben angefragt, wie die Situation aussieht, falls der Fall eintritt. Ob man am Ende zusammenkommt, wird man sehen. Aber ich kann es mir schon vorstellen."

Ein starkes Zeichen, wie auch Schubert befindet, der erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Lübeck-Spiel: "Er hat mit der Aussage ein klares Bekenntnis gegeben."

Sein Zusatz: "Es gibt nun auch andere Spieler, die sich empfehlen können." Denn Schubert sieht den MSV auch als Viertligist gut aufgestellt, er denkt, es wird für den einen oder anderen aus dem aktuellen Kader sicher attraktiv erscheinen, beim MSV zu bleiben. Seine klare Ansage: "Der MSV wäre auch in der Regionalliga eine gute Adresse. Wir haben hier top Bedingungen."