Der FC Schalke bastelt am Kader für die neue Saison. Ein heißer Kandidat für die Offensive kommt vom VfL Osnabrück.

Osnabrück ist gerade beim Zweitligisten FC Schalke 04 ein großes Thema - in erster Linie geht es dabei natürlich um das Spiel, das am Samstag im Stadion an der Bremer Brücke stattfinden soll, aber mutmaßlich abgesagt und verschoben wird. Doch nach Informationen dieser Zeitung gibt es eine zweite Nachricht, die Schalke und das Zweitliga-Schlusslicht verbindet. Es geht um Rechtsaußen Christian Conteh.

Was bisher über Schalkes Transferpolitik bekannt ist: Schnell sollen die Spieler sein. Anton Donkor (Eintracht Braunschweig) ist in der Rangliste der schnellsten Spieler der Zweiten Liga auf Rang elf und ein Kandidat für die linke Außenbahn.

Conteh hat noch mehr Speed, liegt in der Rangliste mit 36,2 km/h auf dem zweiten Platz. Er ist sogar schneller als Schalkes bester Sprinter Bryan Lasme. Da Osnabrück aller Voraussicht nach in die Dritte Liga absteigt, wäre Conteh ablösefrei, im Fall des Klassenerhalts wäre er wohl für 200.000 Euro zu haben. Ein Schnäppchen für Schalke.

„Mit Christian Conteh bekommen wir einen Spieler, der unser Offensivspiel noch unberechenbarer machen wird. Er verfügt über ein sehr gutes Tempo und geht immer wieder mutig in Eins-gegen-eins Situationen“, sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh vor einem Jahr. Conteh habe zahlreiche andere Angebote abgelehnt. So soll es auch diesmal sein: Auch der 1. FC Kaiserslautern war an Conteh interessiert. Den Zuschlag bekommt Schalke.

In der laufenden Spielzeit kommt der 24-Jährige auf 28 Einsätze (vier Tore, zwei Vorlagen). Er verpasste nur wenige Begegnungen in der laufenden Runde, beim Hinspiel in Schalke (0:4) war er nicht im Kader. In Summe lief er bisher 39 Mal in der 2. Bundesliga auf (sechs Treffer, vier Vorlagen), zudem kommt er auf 26 Drittliga-Partien für Dynamo Dresden (drei Tore, drei Vorlagen).

Nun soll der nächste Karrieresprung anstehen mit dem Wechsel nach Gelsenkirchen.