Christian Antwi-Andjei wechselt zu Aufstiegskandidat

Nach vier Jahren bei der TSG Sprockhövel wechselt Christian Antwi-Adjei innerhalb der Oberliga Westfalen - zu einem Team, das noch im Aufstiegsrennen mitmischt.

Die Tabellenführung in der Oberliga Westfalen musste der SV Westfalia Rhynern am Mittwochabend abtreten, dennoch hat der Verein drei Spieltage vor Schluss gute Chancen, einen der beiden Aufstiegsplätze zu ergattern.

Neben der starken Saison hat der Verein auch einen Erfolg auf dem Transfermarkt gefeiert und sich die Dienste von Christian Antwi-Adjei gesichert. Wie der SV vermeldete, wechselt der 28-Jährige zur kommenden Saison vom Ligakonkurrenten TSG Sprockhövel in den Süden Hamms - unabhängig von dem möglichen Aufstieg.





"Ich habe Bock zu zocken, Bock auf Rhynern und Bock auf die Jungs. Ich bin jetzt schon heiß auf die neue Saison", wird Antwi-Adjei im Westfälischen Anzeiger zu seinem bevorstehenden Wechsel zitiert. "Ich hatte auch noch einige andere Anfragen. Aber Rhynern ist ein Verein, der nicht viel herumposaunt, sondern bei dem viel und vor allem gut gearbeitet wird."

Antwi-Adjei, dessen Bruder Christopher beim Bundesligisten VfL Bochum unter Vertrag steht, verbrachte die vergangenen vier Saisons in Sprockhövel. 60 Pflichtspiele bestritt der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann insgesamt für die TSG. Dabei erzielte er fünf Tore - alle in der laufenden Saison. Antwi-Adjei ist in der aktuellen Runde gesetzt und kommt auf 24 von 28 möglichen Einsätzen. Zuvor spielte der gebürtige Hagener in seiner Heimatstadt für den SV Hohenlimburg 10.

Nach Marcel Pyetryga von Westfalia Wickede ist Antwi-Adjei der bislang zweite Neuzugang in Rhynern.