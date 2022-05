Oberliga Westfalen: Sieg im Topspiel - Kaan-Marienborn neuer Spitzenreiter

In der Oberliga Westfalen stand am Mittwochabend ein Nachholspiel an - und zwar ein echter Kracher. Der 1. FC Kaan-Marienborn siegte und übernahm die Tabellenspitze.

Der 1. FC Kaan-Marienborn ist nach einem Sieg im Topspiel neuer Tabellenführer der Aufstiegsrunde in der Oberliga Westfalen. Die Käner setzten sich am Mittwochabend im Nachholspiel mit 4:2 (3:0) gegen die zweite Mannschaft des SC Paderborn durch. Die Partie war vor einigen Wochen ausgefallen, da der Schiedsrichter nicht zur Platzanlage kam - er stand aufgrund einer Vollsperrung im Stau. Mit dem Sieg hat Kaan-Marienborn die Tabellenspitze vom SV Westfalia Rhynern übernommen. Drei Punkte beträgt der Vorsprung der Elf von Trainer Thorsten Nehrbauer auf den ersten Verfolger. Auch die Paderborner wären mit einem Erfolg auf den ersten Platz gesprungen. Nun kassierten sie einen kleinen Rückschlag im Aufstiegsrennen, in dem auch noch die SG Wattenscheid und der FC Gütersloh mitmischen. Der SCP bleibt auf dem vierten Platz und hat fünf Punkte Rückstand auf die Spitze. Bis zu Rang zwei, der auch zum Aufstieg berechtigt, sind es aber nur zwei Zähler. Weitere Neuigkeiten rund um die Oberliga Westfalen Kaan-Marienborn erwischte einen perfekten Start. Kohsuke Tsuda brachte seinen Verein bereits nach drei Minuten in Führung. Armin Pjetrovic (25.) und ein Paderborner Eigentor sorgten für eine 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel schien kurzzeitig noch mal Spannung aufzukommen, denn Justus Henke traf für den SCP zum Anschluss (50.). Doch nur wenig später zogen die Käner durch Derrick Kyere wieder davon (54.). Mehr als das Tor zum 2:4 aus Paderborner Sicht durch Presley Pululu war nicht drin. Die letzten Minuten spielten die Gäste nach Gelbrot gegen Henke (81.) zudem in Unterzahl. Diese Partien stehen am 8. Spieltag der Aufstiegsrunde an Sonntag, 29. Mai SV Schermbeck - 1. FC Kaan-Marienborn TuS Erndtebrück - SG Wattenscheid FC Gütersloh - ASC Dortmund SF Siegen - SC Paderborn II Eintracht Rheine - Westfalia Rhynern

