Pünktlich zum 3. Advent-Wochenende hin gab es für den Regionalliga-West-Tabellenführer MSV Duisburg zwei gute Nachrichten.

Dietmar Hirsch hatte es immer wieder betont: "Natürlich würden wir gerne ins Trainingslager fliegen. Im Süden Europas findet man im Januar meistens sehr gute Bedingungen vor. Von diesen würden wir auch gerne profitieren. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen."

Das hatte der Erfolgstrainer des MSV, der schon in der vergangenen Saison den 1. FC Bocholt zum Vize-Titel in der Regionalliga West führte und nun vom RevierSport auch zum "Trainer der Hinrunde" gewählt wurde, noch vor wenigen Tagen gesagt.

Nun steht fest: Unter der spanischen Sonne bereitet sich die MSV-Elf auf die Restrunde der Regionalliga vor. Sieben Tage lang, von Samstag, 4. Januar, bis Samstag, 11. Januar 2025, ackern die Zebras in Jerez de la Frontera, in der Provinz Cádiz, für den Aufstieg in die 3. Liga.

"Wir freuen uns sehr, dass wir – auch dank der Geberrunde in der vergangenen Woche – die Möglichkeit bekommen, uns sportlich optimal auf die verbleibenden 16 Spiele der Regionalliga vorzubereiten", erklärt MSV-Geschäftsführer Michael Preetz.

Während des Aufenthalts im Vier-Sterne-Hotel Barceló Montecastillo ist ein Testspiel geplant, unmittelbar neben der Unterkunft steht ein Trainingsplatz zur Verfügung. "Auch darüber hinaus finden wir Top-Bedingungen für unsere kurze, aber intensive Wintervorbereitung vor", sagt Chris Schmoldt, Sportlicher Leiter des MSV.

Nach der Rückkehr nach Duisburg steht neben weiteren Trainingseinheiten noch ein Testspiel an der Westender Straße gegen den SV Meppen auf dem Programm. Das Spiel in Meiderich steigt am Samstag, 18. Januar 2025, vor Zuschauern. Anstoß ist um 14 Uhr.

Im Ischelandstadion zu Hagen steigt dann das erste Pflichtspiel des Kalenderjahres. Anstoß bei Türkspor Dortmund ist am Sonntag, 26. Januar 2025, um 14 Uhr.

Erst im März geht es dann für die Hirsch-Schützlinge um das Niederrheinpokal-Finalticket. Die gute Nachricht: Gegen den niederrheinischen Oberligisten wird die Partie in der MSV-Arena ausgetragen. Der Außenseiter, der im Viertelfinale den 1. FC Bocholt ausschaltete, stimmt einem Heimrecht-Tausch zu, so dass die Partie am 22. März 2025 (Samstag, 14 Uhr) im Stadion des MSV Duisburg steigt.

Im zweiten Halbfinale treffen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen aufeinander. Wo das Endspiel ausgetragen wird, steht noch nicht fest.