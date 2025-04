Bevor sich Christopher Schorch in administrativer Funktion beim 1. FC Bocholt niedergelassen hat, hat er als Spieler schon einiges gesehen. Auch den kommenden Gegner MSV Duisburg kennt er.

Christopher Schorch hat eigentlich tolle Erinnerungen an den MSV Duisburg. Auch wenn sich der mittlerweile 36 Jahre alte Sport-Geschäftsführer des 1. FC Bocholt in der Saison 2014/15 keinen Stammplatz erkämpfen konnte, steig er mit dem MSV in die 2. Bundesliga auf.

Schorchs Zeit an der Wedau endete nach nur einem Jahr, er wurde im Sommer 2015 vereinslos. Und doch seien die Verbindungen auch fast zehn Jahre später noch voll in Takt, wie er im Vorfeld des Auswärtsspiels bei den Zebras am Freitag, 4. April, 19:30 Uhr, sagte.

"Ich habe noch sehr gute Verbindungen zum MSV Duisburg. Daraus mache ich auch kein Geheimnis. Jeder, der mich kennt, weiß das." Schorch sei zuletzt immer mal wieder im Stadion gewesen, um die Zebras zu studieren.

"Ich habe auf das ein oder andere geachtet, was man von oben besser sieht als über die Kamera. Der Draht ist da. Ich weiß selbst, wie schön es ist, mit diesem Verein aufzusteigen. Für die Stadt und die Region würde es mich sehr freuen", sagte der 36-Jährige weiter.

Was aber nicht heißt, dass seine Mannschaft nicht angehalten ist, den Zebras in jeglicher Hinsicht Paroli zu bieten. "Der 1. FC Bocholt braucht diese drei Punkte genauso wie der MSV Duisburg. Es wird 90 Minuten lang keine Freunde geben", kündigte er an. "Wir wollen mit dem Sieg im Gepäck nach Hause kommen."

Ihren Teil dazu beitragen sollen auch die rund 1300 Bocholter Fans, die in Duisburg aufschlagen werden. "Dass über 1000 Fans kommen, ist geil. Bocholt als Stadt ist eher beschaulich. Ich habe einiges von den Vorbereitungen der Fans mitbekommen. Da wird einiges kommen, auch in Sachen Choreografie. Ich hoffe, dass die Jungs es genießen. Ich möchte die Menschen, die teilweise Nächte im Clubheim verbracht und etwas fertiggemacht haben, mit einem geilen Spiel belohnen. Die Mannschaft soll ihr Herz auf dem Platz lassen, sodass alle stolz darauf sein können, was hier beim 1. FC Bocholt entsteht", sagte Schorch voller Vorfreude.