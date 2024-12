Mit einem 2:1-Sieg über die zweite Mannschaft des SC Paderborn hat sich der 1. FC Düren in die Winterpause verabschiedet.

Wenn die Saison nur aus Heimspielen bestehen würde, dann würde der 1. FC Düren um die Meisterschaft spielen. Sechs Siege, drei Remis, eine Niederlage: eine bärenstarke Bilanz.

Den sechsten Heimsieg der laufenden Saison holte Düren im letzten Spiel des Jahres 2024 beim 2:1-Erfolg über die U21-Mannschaft des SC Paderborn.

"Die Anfangsphase war auch nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber wir sind in Führung gegangen. Dann kamen die Paderborner immer besser ins Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir aber sehr reif und sehr geschlossen agiert. Wir wussten auch, dass wir bei den Standards eine Qualität haben und ich freue mich, dass wir das Spiel dann so entschieden. Im Endeffekt kann ich nach diesem ersten halben Jahr zufrieden sein. Allen voran haben wir eine Heimstärke entwickelt", bilanzierte Dürens Coach Kristopher Fetz.

Paderborns Janik Brosch, der ab dem 1. Januar von Thomas Bertels abgelöst wird, meinte: "Wir sind in den ersten 15, 20 Minuten nicht gut reingekommen und geraten so in Rückstand. Ab der 25. Minute kommen wir aber sehr gut ins Spiel und machen auch den verdienten Ausgleich. Damit gehen wir auch in die Halbzeit. Es war das erwartete Spiel auf diesem Platz. Da war es klar, dass es nicht mehr viel um Fußball gehen wird. Und da haben wir uns ein bisschen verloren. Da hatten wir auch keinen Punch mehr, um zum Ausgleich zu kommen. Wir hatten es thematisiert, dass Standards hier bei diesen Platzverhältnissen entscheidend sein können. Es ist dann bitter, das wieder das 1:2 durch ein Standard-Tor kassieren. Trotzdem sind wir mit der bisherigen Runde zurück und freuen uns auf das neue Spieljahr."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Düren: Schreiber - Miftaraj, Lela, Geimer (89. Damaschek), Zeil, Brock, Schlößer (70. Ramaj), Garcia, Sachse (90. Alpsoy), Matuschyk, Statovci

SC Paderborn U21: Schulz – Zobel, Ens, Flörke - Bäuerle (87. Lakämper), Kojic (73. Gleissner), Krumme (87. Ermolaev), Pledl (73. Stamm) – Brandt, Langfeld (64. De Jong), Vega Zambrano

Schiedsrichter: Marten Kaufels

Tore: 1:0 Matuschyk (12., Elfmeter), 1:1 Vega Zambrano (39.) Vega Zambrano, 2:1 Lela (52.)

Gelbe Karten: Brock, Ramaj - Langfeld, Ens, Zobel, Kojic, De Jong

Zuschauer: 500