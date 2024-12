Das Aufstiegsrennen in der Westfalenliga 2 bleibt spannend - vor allem, weil der Spitzenreiter zum ersten Mal nicht punktet.

Der Nimbus der Unbezwingbarkeit haftete der TSG Sprockhövel in dieser Saison schon lange an. 15 Spiele war der Oberliga-Absteiger in der Westfalenliga 2 ohne Niederlage geblieben.

Nun hat es den Spitzenreiter aber erwischt. Die Mannschaft von Trainer Andrius Balaika verlor gegen die ambitionierte SpVgg Horsthausen mit 1:4 (0:1). Der Anschlusstreffer von Anthony Boehm (84.) kam zu spät und wurde noch von Marvin Schuster und Mohamed Boucharia gekontert.

Damit bekommt das Aufstiegsrennen in dieser Staffel wieder mehr Würze. Denn der zweite Absteiger, der FC Brünninghausen, konnte nach dem 3:2 (2:0)-Sieg gegen Vestia Disteln nach Punkten gleichziehen (33). Nun trennt die beiden Teams nur noch das Torverhältnis voneinander.

Die Konkurrenz dahinter bleibt aber ebenfalls nah am Top-Duo dran. Beinahe auf einen Punkt hätte der FC Iserlohn herankommen können. Aber der FCI musste sich beim SV Hohenlimburg nach dem 1:1 mit nur einem Punkt begnügen.

Dagegen machte Wacker Obercastrop einen weiteren Schritt in die vorderste Tabellenregion. Sie gewannen ihr Spiel beim BSV Schüren mit 3:1 und ließen sich dabei auch von einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen.

Der Spieltag in der Übersicht: BSV Schüren - Wacker Obercastrop 1:3 (0:1) Lüner SV - Holzwickeder SC 0:1 (0:0) DSC Wanne-Eickel - SC Obersprockhövel 1:3 (1:1) SV Hohenlimburg - FC Iserlohn 1:1 (0:1) Westfalia Herne - SV Sodingen 1:1 (0:1) FC Brünninghausen - Vestia Disteln 3:2 (2:0) TSG Sprockhövel - SpVgg Horsthausen 1:4 (0:1) TuS Erndtebrück - RSV Meinerzhagen abgs.

Den Anschluss an die vorderen Plätze hat Westfalia Herne in den letzten Wochen verloren. Drei Liga-Niederlagen in Folge standen dort zu Buche – und auch im Lokal-Derby gegen den SV Sodingen wollte nicht der erhoffte Sieg gelingen. Die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann trennte sich mit 1:1 vom SVS. Dabei mussten sie sogar noch einem Rückstand kurz vor der Pause hinterherlaufen (40.). Erst in der zweiten Halbzeit gelang der Ausgleich (56.).

Auch der DSC Wanne-Eickel scheint in diesem Jahr nicht mehr in die Spur zu finden. Nach der frühen Führung gegen den SC Obersprockhövel gaben sie das Spiel noch aus der Hand. Die Gäste gewannen schließlich noch mit 3:1 (1:1) und kletterten in der Tabelle einige Plätze nach oben.

Der Lüner SV bleibt auch nach diesem Spieltag das Schlusslicht der Liga. Sie verloren mit 0:1 gegen den Holzwickeder SC.

Das Spiel zwischen dem TuS Erndtebrück und dem RSV Meinerzhagen fiel am Samstag aus.