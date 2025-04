Beim SC Westfalia Herne geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach der Vorstellung des neuen Trainerteams sind auch die ersten Spielerverpflichtungen eingetütet.

Misel Zec und seine beiden Co-Trainer Göksel Maden und Damian Liedtke werden ab dem 1. Juli 2025 für die Mannschaft des SC Westfalia Herne verantwortlich sein. RevierSport berichtete.

Das neue Trio arbeitet schon jetzt gemeinsam mit Manager Alexander Mihajlovic im Hintergrund am Westfalia-Kader 2025/2026. Der erste Zugang wurde noch schon am Samstagabend (5. April 2025) offiziell via Westfalia-Facebook-Seite vorgestellt.

"Wir freuen uns riesig, euch unseren ersten Neuzugang für die kommende Saison zu präsentieren: Eduard Uspenskij wird ab Sommer wieder das Trikot von SC Westfalia Herne tragen!", heißt es.

Der offensiv vielseitig einsetzbare Spieler kommt vom Loklarivalen DSC Wanne-Eickel. "Eduard bringt nicht nur Qualität auf dem Platz mit, sondern auch Charakter und Mentalität in die Kabine. Eduard ist kein Unbekannter – viele Jahre hat er unsere Jugend durchlaufen und kennt den Verein wie seine Westentasche. Jetzt kehrt er endlich zurück – und zwar zum richtigen Herner Verein. Nach einer langen Leidenszeit mit vielen Verletzungen geben wir ihm die Zeit, die er braucht, um wieder in Topform zu kommen. Denn eines ist sicher: Ein fitter Edu ist am Ball kaum zu stoppen", heißt es in der Mitteilung des SC Westfalia Herne.

Zwar haben die Herner keine weiteren Zugänge vorgestellt, doch RevierSport weiß, dass auch mindestens zwei weitere Spieler für die neue Spielzeit in trockenen Tüchern sind.

Henrik Dier wird seinem ehemaligen Trainerteam um Zec folgen und vom Landesligisten SSV Buer ins Schloss Strünkede wechseln. Der 21-jährige Rechtsverteidiger kann auf zwei Oberliga-Niederrhein-Spiele für TVD Velbert und 27 U19-Bundesliga-Begegnungen für Borussia Dortmund zurückblicken.

Im Nachwuchsleistungszentrum, nämlich in dem des Wuppertaler SV, war auch Phil Knop aktiv. Der 24-jährige Linksaußen spielt aktuell noch in der Landesliga noch für den FC Remscheid und hat nach RevierSport-Informationen ebenfalls seine Zusage in Herne gegeben. In der laufenden Saison blickt Knop auf 23 Spiele und 14 Tore zurück.