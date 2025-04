Während der FC Gütersloh weiter eine Erfolgswelle reitet und auf Rang vier kletterte, muss die U23 des FC Schalke nach dem 2:3 (1:1) beim FCG weiter zittern.

Der FC Gütersloh ist einfach nicht zu stoppen in der Regionalliga West. Am 28. Spieltag besiegten die Ostwestfalen auch die U23 des FC Schalke mit 3:2 (1:1) und eroberte den vierten Tabellenplatz.

Zehn Spiele ist das Team von Trainer Julian Hesse mittlerweile ungeschlagen. Rechnet man das annullierte Spiel gegen Türkspor Dortmund dazu (1:1), sind es sogar elf. Und weil sich die Sportfreunde Lotte und der SV Rödinghausen beim 1:1 gegenseitig die Punkte klauten, ist der FCG nun der beste westfälische Regionalligist, wäre also für den DFB-Pokal qualifiziert.

Dennoch trat der Gütersloh-Coach nach dem knappen Sieg auf die Euphoriebremse. "Den Sieg nehmen wir gerne mit. Das elfte ungeschlagene Spiel, neun Siege, zwei Unentschieden - geile Serie. Ich bin mir aber sicher, dass wir viele Dinge besser machen müssen, wenn wir es (Qualifikation für den DFB-Pokal, Anm. d. Red.) schaffen wollen. Denn in Summe waren wir definitiv nicht die bessere Mannschaft, das muss man ganz klar sagen", ordnete Hesse die Leistung seiner Truppe ein.

Lob gab es vom 36-Jährigen für Schalkes Zweitvertretung und seinen Trainerkollegen Jakob Fimpel: "Für mich ist das unglaublich, dass Schalke da unten steht, weil sie wirklich einen tollen Ball spielen. Für mich ist das eine Top-Fünf-Mannschaft der Liga, vor allem mit der Handschrift von Jakob. Da ist einfach unfassbar viel Inhalt zu erkennen." Hesse war sich sicher, dass beide Teams auch in der kommenden Saison in dieser Liga aufeinander treffen werden.

Gütersloh: Peters - Schauerte, Winke, Borgmann, Lanfer - Rother, Firmino Dantas - Kandic (83. Twardzik), Reyes (70. Illig), Beckhoff - Touratzidis (60. Frieling) Peters - Schauerte, Winke, Borgmann, Lanfer - Rother, Firmino Dantas - Kandic (83. Twardzik), Reyes (70. Illig), Beckhoff - Touratzidis (60. Frieling) Schalke II: Yusufu - Toure, Ben Balla, Schmidt, Kemper - Tonye (88. Büyükarslan), Albutat, Zalazar (88. Deville), Becker - Remmert (73. Potnar), Lasogga (83. Anubodem) Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg Tore: 1:0 Reyes (7.), 1:1 Ben Balla (41.), 2:1 Borgmann (48.), 2:2 Schmidt (54.), 3:2 Frieling (87.) Gelb-Rote Karte: Becker (82.) Zuschauer: 1523

Fimpel sprach von einer "brutal bitteren" Pleite: "Wir machen insgesamt ein gutes Spiel, aber am Ende bestätigt sich dann doch wieder: Wenn du eh schon unten stehst und die andere Mannschaft einen Lauf hat, dann geht das auch so weiter. Ich glaube, wir hatten genug Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Am Ende entscheidet dann ein sehr schönes Tor zugunsten von Gütersloh. Trotzdem müssen wir bei uns bleiben, unsere Leistung Woche für Woche auf den Platz bringen. Ich hoffe, dass das Pendel mal wieder umschlagen wird und wir die nötigen Punkte holen, um in der Liga zu bleiben."

Schalke II hat am kommenden Wochenende spielfrei, in zwei Wochen bietet sich dann die Möglichkeit, auswärts bei Rot-Weiß Oberhausen (19. April, 14 Uhr) das Ruder rumzureißen. Der FC Gütersloh ist am nächsten Samstag (12. April, 14 Uhr) wieder im Einsatz, es geht im ostwestfälischen Derby gegen den SV Rödinghausen.