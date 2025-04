Wenn die nominellen Stürmer nicht treffen, dann muss der Spielmacher ran. Ahmet Arslan blüht auf und wird für RWE unverzichtbar.

Ahmet Arslan entwickelt sich immer mehr zur Lebensversicherung von Rot-Weiss Essen. In Zeiten, wo die RWE-Stürmer einfach nicht treffen, geht er voran und wird zum Super-Scorer von der Hafenstraße.

28 Partien hat er in der laufenden Drittliga-Saison auf dem Buckel, die beiden Treffer zum 1:1 und 2:1 am Sonntag gegen Hansa Rostock waren seine Tore zehn und elf. Es kommen noch fünf Assists hinzu. 16 Scorer, eine starke Bilanz nach 28 Spielen.

Und was hinzukommt: Wenn es knapp ist, ist der 31-Jährige da. Er nimmt sich den Ball, auch beim Elfmeter vor dem 2:1, und zeigt keine Nerven.

Nach den 90 Minuten bilanzierte er bei "MagentaSport": "Es war brutal schwer, auch mit einem Mann mehr. Ich habe versucht, nach dem Platzverweis alle Mann zu mir zu holen, um zu erklären, dass man jetzt die nötige Ruhe braucht. Der Trainer hat es auch gesagt in der Pause. Denn Rostock hat das mit zehn Mann gut gemacht. Aber am Ende geht der Sieg in Ordnung."





Auch deshalb, weil Arslan sich vor dem 1:1 richtig entschied, nicht zu passen, sondern nach dem Fehler von Ahmet Gürleyen alleine den Abschluss zu suchen.

#Wir spielen eine sehr, sehr gute Rückrunde Ahmet Arslan

Mit Blick auf die Szene sagte der Routinier: "Ich habe Ramien Safi die ganze Zeit gesehen, der Passweg war die ganze Zeit zu. Ich kam dann ins Grübeln, bin am Ende aber einfach froh, dass das geklappt hat."

Damit haben die Essener wieder ein Dreipunkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz und die Englische Woche mit einem Erfolgserlebnis starten können.

Es folgen die Partien bei Energie Cottbus am Mittwoch und gegen Erzgebirge Aue am kommenden Samstag. Dort will RWE den Trend bestätigen, denn Arslan legt sich fest: "Wir spielen eine sehr, sehr gute Rückrunde. Wenn wir nicht an die 100 Prozent herankommen, gibt es auch einen Nackenschlag. Wenn wir daran kommen, ist es schwer, gegen uns zu bestehen. Dann diese Spiele im Abstiegskampf zu ziehen, das ist Gold wert."