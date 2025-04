Für die Ultras von Hansa Rostock war die Fahrt zu Rot-Weiss Essen eine zum Vergessen. Was in Hälfte eins sonst noch auf den Rängen los war.

Rot-Weiss Essen gegen Hansa Rostock: Nach den Vorkommnissen aus dem Hinspiel versprach das Rückspiel am Sonntagabend, 6. April, 19:30 Uhr, besondere Brisanz.

Beim Hinspiel war im Vorfeld der Sonderzug mit RWE-Fans von Hansa-Chaoten überallen und demoliert worden. Hausdurchsuchungen waren die Folge - sowohl auf Seiten von Hansa als auch von Rot-Weiss Essen.

Darüber hinaus sollte Hansa am Sonntagabend das Sitzplatzkontingent gestrichen und kein Alkohol im Gästeblock ausgeschenkt werden. Den erreichten die Hansa-Ultras aber erst gar nicht.

Denn die Polizei die Bundesstraße 224 in Höhe des Schloss Wittringen in Gladbeck gesperrt. Rund 45 Minuten vor dem Anpfiff des Spiels an der Hafenstraße kommt es nach Aussagen der Polizei Essen dort zu "Kontrollen von Fans.

Die Hansa-Ultras verpassten das Auswärtsspiel in Essen. Eine Choreografie war im Vorfeld zudem verboten worden. Mit einem "Gegen Choreoverbote"-Spruchband griffen die RWE-Fans das auf und solidarisierten sich.

Die Hansa-Fans wiederum waren ohne organisierten Support ziemlich ruhig. Einzig nach dem frühen Führungstor durch den Ex-Essener Cedric Harenbrock (8.) wurde es laut. "Die Nummer eins im Pott sind wir", skandierten die Hansa-Fans. Der RWE-Anhang quittierte das mit "Scheiß Hansa Rostock"-Rufen.

Ganz ohne Feindschaft geht es also auch am Sonntagabend nicht. Dennoch solidarisierten sich die RWE-Fans auf der Westtribüne kurz darauf ein zweites Mal per Spruchband: "Auch Ossis dürfe sitzen, gegen Beschränkungen beim Gästekontingent", ist als klare Anspielung auf die gestrichenen Sitzplätze zu verstehen.

Mit einem "Liberté pour les Ultras" solidarisierten sich die RWE-Anhänger mit französischen Ultragruppen, etwa in Saint-Etienne und Nantes, denen ein Verbot droht. Zudem äußerten sich die Rude Fans noch zur ewigen Regionalliga-Thematik: "Meister müssen aufsteigen", ließen sie per Banner wissen.

Bisher ist es so, dass zwei Meister in einer Relegation einen Aufsteiger ausspielen. Der Verlierer geht leer aus.