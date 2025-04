Es waren knifflige Szenen, die RWE gegen Hansa Rostock auf die Siegerstraße brachten. Bei einer waren sich Essens und Rostocks Trainer sehr einig.

Daniel Brinkmann ist eigentlich ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Wenn sich der Coach des FC Hansa Rostock über den Schiedsrichter beschwert, dann sollte man in der Tat zweimal hinschauen, ob die Entscheidungen nicht vielleicht falsch getroffen wurden.

Zwei Aufreger gab es in der Begegnung zwischen Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock. Keine Frage, sie entschieden die Partie zugunsten von RWE.

Aufreger Nummer eins war die Rote Karte gegen Alexander Rossipal nach 28 Minuten. Hansa war im Angriff und hatte keine Absicherung, daher kam es nach einem Schlag von Arslan zum Laufduell zwischen Ramien Safi und Rossipal, der den Essener vermeintlich foulte und wegen der Notbremse Rot von Schiedsrichter Martin Speckner sah.

Brinkmann sah das anders und erklärte bei "MagentaSport" seine Sicht der Dinge: "Wir hatten die Kontrolle, machen verdient das 1:0 und mussten nachlegen. Dann machen wir einen Fehler, der so nicht passieren darf. Trotzdem bleiben wir besser, dann kommt der Konter mit dem Scheinfoul."





Was der Ex-Trainer des SC Wiedenbrück meinte: "Mein erster Eindruck war, dass es eine korrekte Rote Karte war. Dann hab ich eine Fotostrecke von einem Essener Fotografen gesehen, da sieht man, dass Safi den Arm im Gesicht unseres Spielers hat. Daher war es ein Freistoß für uns."

Wir sind Tabellenführer bei Fehlentscheidungen Daniel Brinkmann

Dann wäre es in gleicher Mannstärke weitergegangen. Doch auch in Unterzahl hielt Hansa dagegen. Doch in der 79. Minute gab es einen Handelfmeter für Essen, nachdem Ahmet Gürleyen aus kürzester Distanz angeschossen wurde.

RWE-Coach Uwe Koschinat sagte nach dem Spiel bei "MagentaSport", dass es für ihn kein Elfmeter gewesen sei. Auf die Frage, ob er als ehemaliger Verteidiger so einen Elfmeter haben wollte, sagte der zum Kommentator: "Nein, da bin ich zu 100 Prozent bei dir."

Und Brinkmann sah das auch so, er legte los: "Das ist unglaublich, wenn ich sehe, was hier gegen uns gelaufen ist. Mir fehlen die Worte, wenn ich diesen Elfmeter sehe. Wir sind Tabellenführer bei Fehlentscheidungen. Das tut mir leid für die Jungs, denn zum Teil ist es nicht unsere Schuld, was alles passiert. Da wurden wir um den Lohn der Arbeit gebracht, um es vorsichtig zu sagen."

Denn für Hansa wird es nun schwer, noch in den Aufstiegskampf eingreifen zu können. Cedric Harenbrock legte sich fest: "Uns helfen nur noch Siege."