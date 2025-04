Rot-Weiss Essen: Koschinat ehrlich: "Das lässt einen nicht kalt"

Während der Ex-Essener Cedric Harenbrock mit dem Spielverlauf in Essen haderte, zeigt sich Essens Trainer Uwe Koschinat nach dem 2:1-Sieg erleichtert.

Es war so ein wenig wie nach den Siegen gegen den FC Ingolstadt und Waldhof Mannheim. Rot-Weiss Essen hat in der Rückrunde die Gabe, viele enge Spiele auf seine Seite zu ziehen.

Und das trotz der Tatsache, dass man in diesen Partien - wie auch jetzt gegen Hansa Rostock - meist auf Augenhöhe agierte, ohne die deutlich bessere Mannschaft zu sein.

RWE-Coach Uwe Koschinat sprach das nach diesen Partien in seinen Analysen auch an, auch nach dem 2:1 gegen Rostock sagte er zweimal, dass das Glück auf Essener Seite war.

Sein Fazit bei "MagentaSport": "Das ist eine riesige Erleichterung. Den Spieltag abzuschließen, zu sehen, was die Konkurrenz macht, das lässt einen nicht kalt. Das war jetzt ein guter Start in die Englische Woche. Wir hatten viel Glück, dass sich der Gegner dezimiert hat. Und wir hatten auch das nötige Glück bei dem Elfmeter vor dem 2:1."

Damit sprach er entscheidende Szenen an, auch Rostocks Cedric Harenbrock, der vor der Saison von RWE nach Rostock wechselte, sah das so. Denn nach einem guten Start und einem Hackentreffer des Ex-Esseners sah alles nach einem Spielverlauf für Hansa aus.





Harenbrock sagte: "Wir sind super ins Spiel gekommen, verdient in Führung gegangen. Dann haben individuelle Fehler unser Spiel kaputt gemacht und danach kam auch nicht mehr viel von uns."

Wir sind saustark an der Hafenstraße und etwas weg von unten. Wir sollten auf dem super Punkteschnitt der Rückrunde aufbauen Uwe Koschinat

Eine Stunde in Unterzahl war an der Hafenstraße zu viel. Die Essener schnürten den Gegner ein und blieben ruhig. Genau das wollte Koschinat, wie er verriet: "Wir wollten nicht permanent wild anrennen. Das war ein super Schritt in die richtige Richtung. Toll, wie wir uns am Ende in alles reingeschmissen und die Zuschauer mitgenommen haben."

Was zeigt, RWE und die Fans schaffen es derzeit, das eigene Stadion wieder zu einer Festung aufzubauen. Koschinat ist daher stolz auf das, was er mit der Elf bisher erreicht hat: "Wir sind saustark an der Hafenstraße und etwas weg von unten. Wir sollten auf dem super Punkteschnitt der Rückrunde aufbauen."

Sprach es und rannte zur Party mit den Fans, die ihn schon wieder mit Sprechchören forderten.