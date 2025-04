Rot-Weiss Essen landet gegen Hansa Rostock einen Befreiungsschlag. Das auch, weil Hansa-Kicker Ahmet Gürleyen einen rabenschwarzen Tag erwischte.

Rot-Weiss Essen beschloss den Spieltag in der 3. Liga mit dem Heimspiel gegen Hansa Rostock. Und es sei vorweggenommen, es war eine wilde Partie.

Im Vorfeld gab es bei RWE drei Änderungen nach dem 0:3 beim SC Verl, unter anderem musste Angreifer Dominik Martinovic auf die Bank. RWE wusste, dass man nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses vor einem Abstiegsplatz stand.

Doch RWE hielt dem Druck stand und gewann am Ende mit 2:1 (1:1), nachdem Rostock besser startete, RWE mit aberwitzigem Defensivverhalten ins Spiel holte und daher verdient verlor.

Dabei gehörten die ersten Minutem dem Gast: Erst scheiterte Sigurd Hauso Haugen an Jakob Golz nach einem Luftloch von Essens Julian Eitschberger (6.). Nach neun Minuten stand es dann doch 0:1 aus Essener Sicht.

Und es war ausgerechnet der Ex-Essener Cedric Harenbrock, der nach einem Schuss die Hacke reinhielt und seinen dritten Saisontreffer erzielte.

Fast im Gegenzug gab es das 1:1, doch Ahmet Gürleyen konnte seinen Bock noch ausmerzen. Er legte sich im eigenen Fünfmeterraum den Ball zu weit vor, Ahmet Arslan kam fast dazwischen, forderte dann einen Elfmeter, aber das war keiner.

Dann war wieder Hansa dran und hatte das 2:0 auf dem Fuß. Doch Eitschberger rettete vor dem sonst freistehenden Adrien Lebeau. Und dann war wieder Gürleyen an der Reihe, der mit seinem zweiten Mega-Bock das 1:1 auflegte.

Er verlor den Ball an der Mittellinie an Arslan, der losmarschierte und am Ende in die kurze Ecke zum 1:1 finalisierte. Kurz danach der Höhepunkt der vogelwilden Rostocker Abwehrarbeit. Hansa war im Angriff und hatte keine Absicherung, daher kam es nach einem Schlag von Arslan zum Laufduell zwischen Ramien Safi und Alexander Rossipal, der den Essener foulte und wegen der Notbremse Rot sah.

So spielten RWE und Hansa Rostock RWE: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Moustier, Müsel (46. Martinovic), Brumme - Arslan (90. Kaparos) - Safi (69. Wintzheimer), Mizuta Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal - Mejdr, Ruschke (64. Schumacher) - Dietze (64. Suso), M. Schuster - Lebeau (46. Roßbach), Harenbrock - Haugen (64. Kinsombi) Tor: 0:1 Harenbrock (9.), 1:1 Arslan (22.), 2:1 Arslan (80.) Rote Karte: Rossipal (28.) Zuschauer: 18.600 Schiedsrichter: Martin Speckner

In der folgenden Szene war es Safi, der fast das 2:1 erzielte, doch sein Schuss ging abgefälscht vorbei. RWE jetzt am Drücker, es war gefühlt eine Frage von Minuten bis zur Führung für die Koschinat-Elf, doch Rostock schaffte es irgendwie, mit dem 1:1 in die Kabine zu kommen.

Nach dem Wechsel gab es auf beiden Seiten einen Wechsel, RWE brachte mit Martinovic einen weiteren Angreifer. Und RWE war bemüht, Hansa in Überzahl am eigenen Strafraum einzuschnüren.

Es wurde in der Tat ein Spiel auf ein Tor. Wobei RWE lange nicht die großen Szenen hatte - trotz 22 Schüssen nach 75 Minuten. Der 23. saß fast, doch der eingewechselte Manuel Wintzheimer fand in Hansa-Keeper Benjamin Uphoff seinen Meister.

Vier Minuten später gab es dann Elfmeter für RWE. Wieder war es Gürleyen, der seinen rabenschwarzen Tag mit dem Handspiel krönte. Arslan trat an und traf - Essen führte verdient mit 2:1.

Das Ergebnis brachte die Koschinat-Elf über die Zeit. Der Lohn: Platz 13 und drei Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz. Weiter geht es für RWE am Mittwoch (9. April, 19 Uhr) bei Energie Cottbus. Rostock spielt zeitgleich beim VfL Osnabrück.