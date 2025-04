SSV Ulm: Ex-VfL-Torwart Thiede lästert böse über S04-Keeper Heekeren

Der SSV Ulm hat auf Schalke 1:2 verloren. Das sei unnötig gewesen. Besonders, weil sein Torwart-Kollege Justin Heekeren nervös gewesen sei.

Der SSV Ulm 1846 hat am Sonntag 1:2 auf Schalke verloren. Nach dem Spiel äußerte sich die VfL Bochum-Leihgabe Niclas Thiede im Tor der Spatzen negativ über seinen Konkurrenten Justin Heekeren.

Die Niederlage habe sich Ulm selbst zuzuschreiben, weil man einfach mehr auf das Tor des S04 hätte schießen müssen, so der Keeper der Ulmer. Justin Heekeren sei ein Unsicherheitsfaktor im Spiel der Königsblauen gewesen, den man mehr hätte beschäftigen sollen.

Was möglich gewesen wäre, habe man nach dem späten 1:2 gesehen, als Ulm durch Distanzschüsse fast noch der Ausgleich gelungen wäre. "Am Ende haben wir nochmal alles versucht, das war dann aber nicht mehr großartig möglich", fand Thiede. "Obwohl wir jedes Mal, wenn wir aufs Tor geschossen haben, eigentlich fast treffen, weil ihm der Ball fast durch die Hände flutscht."

Daraus hätte Ulm mehr Kapital schlagen müssen. "Da müssen wir den Torwart mehr beschäftigen, wenn wir merken, der ist von der ersten Minute an unsicher", lästerte der ehemalige Bochumer und Jugendspieler von Rot-Weiss Essen über seinen Torhüter-Kollegen. "Das hat mich einfach genervt und gestört, dass wir daraus nicht mehr gemacht haben."





S04 habe seine Qualität am Ende ausgespielt, meinte der Keeper, der selbst nicht unumstritten ist und erst seinen zwölften Einsatz in dieser Saison hatte. Ansonsten sei es ein tolles Erlebnis gewesen, auf Schalke zu spielen. "Für viele war es das erste Spiel vor so einer Kulisse", sagte der gebürtige Hagener. "Wir hatten schon Köln, wir hatten schon Hertha, aber Schalke ist schon nochmal eine Stufe drüber", lobte Thiede die Atmosphäre in der Arena.

Nervös sei er aber nicht gewesen. In der ersten Halbzeit sei man auch verdient in Führung gegangen. "Aber trotzdem merkt man auch, wenn dann in der 2. Halbzeit die Wucht von diesem Stadion kommt, dann wird es nicht leichter."

Als Tabellenvorletzter muss Ulm nach der Niederlage auf Schalke weiterhin stark um den Klassenerhalt bangen.