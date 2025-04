Die Spitzenteams in der Westfalenliga 2 gehen auch am 23. Spieltag weiter vorne weg. Im Keller nimmt die Spannung indes zu.

Die Zeichen verdichteten sich am 23. Spieltag der Westfalenliga 2, dass die TSG Sprockhövel in der kommenden Saison wieder in der Oberliga Westfalen spielen wird. Und das, obwohl die Mannschaft von Trainer Andrius Balaika beim 1:1 (1:0) gegen den DSC Wanne-Eickel zum ersten Mal seit vier Spielen wieder Punkte abgab.

Die Wanne-Eickeler werden trotzdem bis zum Ende der Saison wieder um den Ligaverbleib zittern müssen. Ein Punkt beträgt der Vorsprung nun vor den Abstiegsplätzen.

Der SV Hohenlimburg, der aktuell den ersten Abstiegsplatz belegt, konnte derweil einen wichtigen Sieg einfahren. Gegen den FC Brünninghausen, der seit dem Spielerstreik jedes Wochenende zwischen Licht und Schatten changiert, gab es einen 4:1 (1:0)-Heimsieg.

Dahinter treten die beiden anderen Kellerkinder weiter auf der Stelle. Der Lüner SV konnte sich immerhin mit dem 2:2 (1:1) gegen den TuS Erndtebrück einen kleinen Selbstvertrauensstoß geben. Der SV Sodingen hingegen gab als einziges Heimteam an diesem Spieltag alle Punkte ab. Gegen den SC Obersprockhövel setzte es eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Es war die einzige Heimpleite des Spieltags.

Für die beiden anderen Teams aus Herne verlief der Sonntagnachmittag gänzlich unterschiedlich: Die SpVgg Horsthausen verteidigte ihren zweiten Platz. Mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den RSV Meinerzhagen bleibt die Sportvereinigung erster Verfolger von Sprockhövel.

Aus dem Aufstiegsrennen hatte sich Westfalia Herne längst verabschiedet. Nun kam zum Überfluss noch die 2:3 (1:1)-Niederlage bei Wacker Obercastrop hinzu. Bis kurz vor dem Abpfiff sah es nach einer Punkteteilung aus. Aber Obercastrop schlug in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer doch noch zu.

Zum in der Summe torreichen Nachmittag trugen auch der Holzwickeder SC und Vestia Disteln ihren Teil bei. Der HSC setzte sich mit 4:1 (2:0) gegen den FC Iserlohn durch. Aufsteiger Disteln war sogar noch mehr in Torlaune und gewann mit 5:2 (4:1) gegen den BSV Schüren.