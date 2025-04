Bei den Punkteteilungen gegen Wuppertal und Duisburg (1:1) war Nicolas Hirschberger jeweils für den 1. FC Bocholt erfolgreich. Der Mittelfeldmann erklärt den Aufschwung unter Christopher Schorch.

Es lief die 14. Minute im Flutlichtspiel des 28. Regionalliga-Spieltags zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Bocholt, als Nicolas Hirschberger die Gäste mit einem Sonntagsschuss ins linke Eck aus 15 Metern sehenswert in Führung schoss. Nach dem Ausgleichstor gegen Wuppertal eine Woche zuvor war es der zweite Saisontreffer für den 25-Jährigen und der dritte in den bisherigen 14 Monaten im schwarz-weißen Trikot.

„Ich habe gesehen, dass die lange Ecke zwischen zwei MSV-Verteidigern frei war und instinktiv geschossen. Als der Ball den Fuß verlassen hat, wusste ich schon, der kommt gut. Ich habe mich schon zum Jubeln umgedreht. Dass er dann so einschlägt, war natürlich geil“, freute sich Hirschberger, dessen Arbeitstag nur zehn Minuten nach dem 1:1 von Dustin Willms dann beendet war (71.).

Für den Rechtsfuß, der in der Saison 2018/2019 noch zum Regionalligakader von Rot-Weiss Essen zählte und im Winter 2024 aus der Düsseldorfer U23 nach Bocholt wechselte, läuft es aktuell rund. In den vergangenen vier Partien stand er dreimal in der Startelf.

Die „überragende Kulisse“ vor über 19.000 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena hat der einstige Nachwuchsspieler des FC Schalke 04 besonders genossen. „Es war schon ein Highlightspiel mit vielen Fans aus Bocholt. Das kannten wir schon aus Aachen aus dem Vorjahr und haben die Stimmung schon beim Aufwärmen gespürt. Das macht einen noch selbstbewusster. Wir haben sehr gut dagegengehalten.“





Die Brust ist breit, die Abstiegsgefahr ist spätestens seit der Ungeschlagen-Serie von nun sechs Spielen unter dem neuen Trainer Christopher Schorch ad acta gelegt. Der Aufwärtstrend unter dem Ex-Profi hält an. „Schorchi hat an unsere Qualität appelliert. Wir sind schon mit breiter Brust angereist und können sehr stolz über den Punkt in Duisburg sein“, meinte Hirschberger.

Die eigene Leistungssteigerung und die „positive Stimmung auf und neben dem Platz“ soll dem früheren Homberger persönlich nun noch mehr Auftrieb verleihen. „Ich profitiere wie jeder andere sehr davon und bin froh, dass ich den Jungs mit zwei Toren helfen konnte. Ich hoffe, dass es so weitergeht und wir als Mannschaft die Serie weiter ausbauen.“

Mit seinem Ex-Trainer Dietmar Hirsch, mit dem er am Hünting im vergangenen Januar noch um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfte, kam Hirschberger am Wochenende übrigens nicht mehr ins Gespräch. „Aber der MSV wird es am Ende schaffen, aufzusteigen.“ Da ist sich auch Hirschberger sicher.