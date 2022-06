Guido Burgstaller verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Der 33 Jahre alte Österreicher kehrt in seine Heimat zu Rapid Wien zurück, wie der Hamburger Klub am Samstag mitteilte.

Guido Burgstaller hatte den FC St. Pauli gebeten, ihn aus familiären Gründen aus seinem Vertrag zu lassen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Nun geht es für ihn also bei Rapid Wien weiter.

Für ihn sei „ein Zeitpunkt gekommen, an dem neben dem Fußball auch anderen Dingen in meinem Leben eine größere Bedeutung zukommt“, erklärte Burgstaller in der Mitteilung. Sportchef Andreas Bornemann bedauerte den Weggang des Stürmers, zeigte aber auch Verständnis. „Selbstverständlich wären wir aufgrund der Art, wie sich Guido bei uns auf und neben dem Platz präsentiert hat, sehr gerne mit ihm in die kommende Spielzeit gegangen“, sagte er. Man habe gemeinsam nach einer für alle Seiten fairen Lösung gesucht „und diese jetzt auch gefunden“.

Guido Burgstaller hat insgesamt zwei Jahre beim FC St. Pauli verbracht. In 57 Spielen erzielte er 31 Tore und gab 13 Vorlagen. Zuvor hatte er seit dem Winter 2017 für den FC Schalke 04 gespielt. Für die Knappen war er ebenfalls mehrfach erfolgreich. In 119 Spielen erzielte er 32 Tore und gab 13 Assists.

An Burgstaller war auch sein Ex-Club 1. FC Nürnberg interessiert. Die Franken sollen laut Medienberichten eine höhere Ablösesumme als Rapid geboten haben. Bei beiden Klubs hat er einen Vergangenheit. In Wien spielte er von 2011 bis 2014, erzielte in 108 Pflichtspielen 27 Treffer und gab 20 Vorlagen. Für die Nürnberger waren es 34 Tore und 12 Vorlagen in 70 Spielen. mit dpa