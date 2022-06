MSV Duisburg: Zwei Testspieler dabei - große Vorfreude auf RWE

Für Ralf Heskamp beginnt die erste komplette Saison beim MSV Duisburg. Bei der Saisoneröffnung sprach der Sportchef auch das Derby gegen Rot-Weiss Essen

Seit dem 1. April ist Ralf Heskamp Sportchef beim MSV Duisburg, wo er die Nachfolge von Ivica Grlic antrat. Nach der schwierigen letzten Situation soll er den Verein zusammen mit Trainer Torsten Ziegner wieder in erfolgreichere Bahnen lenken.

"Als ich kam, hatten wir eine sehr schwere Situation, die wir aber vernünftig zu Ende gebracht haben", rekapitulierte Heskamp seine Anfangszeit in Duisburg, wo er sich mittlerweile gut eingelebt habe. Nun gelte es, die Lehren aus den Misserfolgen zu ziehen. Heskamp: "Wir haben intensiv trainiert und wollen neue regionale Scouts anstellen. Die Trainingsarbeit soll individueller sein. Es wurden viele Dinge angeschoben, um besser zu werden."

Bitter und Wild wollen sich für Vertrag beim MSV empfehlen

Mit Sebastian Mai, Philipp König und Niklas Kölle kamen bereits drei externe Neuzugänge, Ex-Zebra Joshua Bitter kann sich derzeit in Training und Testspielen ebenso für eine Verpflichtung empfehlen wie Gordon Wild. Der Testspieler spielte zuletzt in der 2. Liga in den USA. "Die ersten Eindrücke sind gut, aber wir haben bisher vor allem das Körperliche gesehen. Wenn er spielerisch gut ist und eine Option für uns, kann man da was machen. Bei Bitter sind wir optimistisch", beschrieb Heskamp den Stand bei der Kaderplanung. "Wir sind noch nicht fertig und würden gerne einen dritten Torwart holen. Auch sonst ist es nicht ausgeschlossen, dass wir noch 2-3 Spieler holen, aber für den jetzigen Stand sind wir gut aufgestellt."

RWE ist natürlich ein geiler Gegner und es wäre sehr schön, gegen sie zu gewinnen. Das ist einfach ein tolles Duell. Ralf Heskamp

Auch das Profil möglicher Neuzugänge ist klar. Heskamp appellierte in seiner Rede: "Wichtig ist, dass wir eine Mannschaft haben, die Gas geben will und immer kämpft. Wir müssen die Basics auf den Platz bringen, dann können wir auch sportlich gut sein."





Auf die Rückkehr des traditionsreichen Derbys gegen Aufsteiger Rot-Weiss Essen freut man sich auch beim MSV. "RWE ist natürlich ein geiler Gegner und es wäre sehr schön, gegen sie zu gewinnen. Das ist einfach ein tolles Duell", freute sich Heskamp auf die Derbys mit den Drittliga-Rückkehrern. "Da freut sich die ganze Region, und auch wir freuen uns sehr auf die Spiele gegen RWE. Wir erwarten zwei Mal ein volles Haus. Dafür machen die Jungs und wir alle das ja auch."

Auch einen kleinen Blick auf die Konkurrenz wagt der Sportchef: "1860 hat schon gut aufgerüstet und am meisten gemacht, da sieht man dass sie Hochwollen. Aber auch Mannheim mit dem neuen Trainer und die Absteiger sind natürlich immer zu nennen." Ein tabellarisches Saisonziel wollte Heskamp nicht ausgeben.