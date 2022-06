Viel Bewegung in der Regionalliga West. Der 1. FC Düren hat sich gleich doppelt verstärkt, beim SV Lippstadt 08 bleibt der Torhüter. Der SC Wiedenbrück muss dagegen einen Abgang hinnehmen.

Der 1. FC Bocholt ist bereits fleißig auf dem Transfermarkt aktiv und hat mit Gino Windmüller einen echten Transfercoup gelandet. Der ehemalige Essener bringt Erfahrung aus 273 Regionalliga-Spielen mit. Mit-Aufsteiger 1. FC Düren hat sich ebenfalls mit Regionalliga-Erfahrung verstärkt. Cenk Durgun und Finn Stromberg kommen vom SV Bergisch-Gladbach 09.

Durgun kennt die Liga bereits aus seiner Zeit in Bergisch-Gladbach, für die er dort 56 Mal auflief. "Cenk ist ein Spieler, der auf seiner Position enorm polarisiert. Er hat bislang nur selten den Verein gewechselt, was für seinen Charakter spricht“, sagt FCD-Sportdirektor Dirk Ruhrig gegenüber Vereinsmedien.

Durgun, seines Zeichens defensiver Mittelfeldspieler, reizt die neue Aufgabe. "Ich bin von dem Konzept und dem Werdegang des Vereins überzeugt und hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Ich möchte meinen Teil dazu leisten, dass der Club seine Ziele erreicht", sagte er.

Stromberg mit 16 Scorerpunkten in 34 Spielen

Der zweite Neue, Finn Stromberg, ist ein 20-jähriges Sturmtalent. In der abgelaufenen Mittelrheinliga-Saison gelangen ihm sechs Tore und zehn Vorlagen in 34 Spielen. "Viele Vereine waren hinter ihm her. Glücklicherweise hat er sich für uns entschieden. Wir sehen enormes Potenzial in ihm", freute sich Ruhrig.

Stromberg selbst blickte gespannt auf die neue Aufgabe. Düren ist ein Top-Verein und ich bin vom Konzept und dem Trainerteam überzeugt und beeindruckt. Ich möchte hier den nächsten Schritt gehen und dem Team helfen, das erste Jahr in der Regionalliga bestmöglich zu bewältigen."

Bonner SC begrüßt Rückkehrer

Auch beim Bonner SC gibt es einen Neuen. Defensivspieler Maximilian Decker wechselt kommt VfL Alfter zurück zu seinem Jugendklub. "Max hat sich in der vergangenen Spielzeit im Seniorenbereich durchgesetzt, er kann bei uns den nächsten Schritt machen und sich weiterentwickeln", wird Sportdirektor Daniel Zillken von Vereinsmedien zitiert.

SC Wiedenbrück und Martin Aciz trennen sich

Derweil verliert der SC Wiedenbrück mit Martin Aciz "einen echten Wiedenbrücker", wie der Klub selbst schreibt. Nach Gesprächen seien beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, dass eine Vertragsauflösung die beste Lösung sei.

Balkenhoff bleibt beim SV Lippstadt 08

Schließlich wäre da noch die Vertragsverlängerung von Christopher Balkenhoff beim SV Lippstadt 08. Der Torhüter geht dort in sein siebtes Jahr. "Christopher ist ein absoluter Leistungsträger und eine Identifikationsfigur für unseren Verein. In den Gesprächen war schnell klar, dass der SV Lippstadt 08 für ihn die erste Anlaufstelle ist. Als hauptberuflicher Feuerwehrmann betreibt er einen riesigen Aufwand, um für diesen Verein aktiv zu sein und ich freue mich sehr, dass wir uns auf eine weitere Saison der Zusammenarbeit verständigen konnten", sagte Sportdirektor Dirk Brökelmann.