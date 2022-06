Der 1. FC Bocholt hat sich noch einmal verstärkt. Für die Innenverteidigung kommt ein erfahrener Mann aus der Regionalliga Südwest, der sich auch in der 3. Liga auskennt.

Gino Windmüller wechselt vom VfR Aalen aus der Regionalliga Südwest zum 1. FC Bocholt. "Der 1. FC Bocholt hat mich mit seinem ehrgeizigen Projekt überzeugt. Deshalb freue ich mich nun sehr, ein Teil davon zu sein", sagte der 32-Jährige gegenüber Vereinsmedien. Er unterzeichnete einen bis zum 30.06.2024 gültigen Vertrag.

Mit Windmüller ist dem Aufsteiger ein echter Coup gelungen. Der Innenverteidiger bringt die Erfahrung aus 78 Drittligaspielen (59 Mal 3. Liga, 19 Mal drittklassige Regionalliga West) und 223 Regionalliga-Spielen mit. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt der 1,93 Meter große Windmüller 27 Begegnungen (ein Tor) in der Regionalliga Südwest. Dementsprechend angetan war der Sportliche Leiter Marcus John. "Ich habe Gino seit Langem auf dem Schirm und wollte ihn schon in der Vergangenheit zu einem anderen Verein holen, für den ich als Trainer tätig war. Damals hat es jedoch nicht funktioniert", verriet er.

Gino Windmüller spielte in der Jugend für den SV Bergisch-Gladbach 09 und den Bonner SC. Bei 09 gelang ihm der Sprung in den Herrenbereich. Danach spielte er außerdem für Fortuna Düsseldorf II, Rot-Weiss Essen, den Wuppertaler SV und den VfR Aalen.

Nun haben beide den Weg zueinander gefunden. "Umso mehr freut mich, dass wir ihn für das Projekt Bocholt gewinnen konnten. Er hat durch seine Schwiegereltern auch noch regionalen Bezug hierher. Mit seiner Zweikampfstärke wird er unserer Innenverteidigung noch mehr Stabilität geben. Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der auch flexibel einsetzbar ist. Hinzu kommt, dass er bei Standardsituationen sehr torgefährlich ist."

Trainer Jan Winking freut sich auf einen flexiblen Spieler. "Gino bringt weitere Regionalliga-Erfahrung in unser Team und wird uns damit helfen, die nächsten Entwicklungsschritte als Verein zu gehen. Mit seiner Kopfball- und Zweikampfstärke, sowie seinem rechten Fuß bringt er außerdem wichtige Elemente in unser Spiel ein, die wir sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld hervorragend nutzen können."