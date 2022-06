VfL Bochum: Zweitligist zeigt Interesse an Silvere Ganvoula

Beim VfL Bochum ist Silvere Ganvoula ohne Zukunft. Auf der Suche nach einem Abnehmer für den Stürmer könnte der Revierklub in der 2. Bundesliga fündig werden.

Mit Philipp Hofmann hat der Karlsruher SC seinen besten Torjäger an den VfL Bochum verloren. Den umgekehrten Weg könnte Silvere Ganvoula in diesem Sommer nehmen. Auf der Suche nach einem Ersatz für Hofmann hat der KSC den 25-jährigen Stürmer des VfL ins Visier genommen.

"Er ist ein Spieler, der in unseren Gedanken eine Rolle spielt, weil er vieles mitbringt, was wir wollen", bestätigte Cheftrainer Christian Eichner gegenüber ka-news. Der Zweitligist suche einen Stürmer, der den wuchtigen Hofmann "am besten in Toren und Größe ersetzt", so Eichner.

Ganvoula spielt beim VfL Bochum keine Rolle mehr

Ganvoula ist mit seinen 1,91 Metern zwar fünf Zentimeter kleiner als Hofmann, gilt aber ebenfalls als kopfballstarker Stürmer. Treffsicher war er vor allem in der Saison 2019/20. Damals erzielte Ganvoula 13 Tore in 28 Einsätzen und war der erfolgreichste Schütze des VfL. Diese Quote konnte der kongolesische Nationalspieler seither aber nicht mehr bestätigen.

In der Aufstiegssaison blieb ihm nur die Rolle als Joker. Und in der Bundesliga spielte Ganvoula nicht mehr als eine Nebenrolle. Nach neun Kurzeinsätzen in der Hinrunde wurde er in der zweiten Saisonhälfte an Cercle Brügge verliehen. Doch auch beim belgischen Klub blieb Ganvoula glück- und torlos. Nach nur fünf Einwechslungen kehrte er nach Saisonende zurück nach Bochum - ohne eine sportliche Zukunft an der Castroper Straße zu haben.

Sein Vertrag beim VfL läuft bis 2023. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Offensivmann den Verein im bevorstehenden Transferfenster verlässt - womöglich in Richtung Karlsruhe.