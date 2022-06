U19: Acht Aufrücker, Vizekapitän verlässt BVB - wohl in Richtung 2. Liga

Nach einer starken Saison steht bei der U19 von Borussia Dortmund bereits das Grundgerüst für die Spielzeit 2022/23. Zwei Talente verlassen den Verein.

In der U19 von Borussia Dortmund gibt es die ersten beiden externen Abgänge. Vize-Kapitän Colin Kleine-Bekel und Linksaußen Bekir El-Zein werde zukünftig für einen anderen Verein auflaufen, wie einer Mitteilung auf der BVB-Homepage zu entnehmen ist.

Wohin es das Duo zieht, ist nicht noch nicht offiziell bekannt. Kleine-Bekel soll den Ruhr Nachrichten zufolge vor einem Wechsel zum Zweitligisten Holstein Kiel stehen. Der Innenverteidiger war in der abgelaufenen Saison gesetzt (31 Pflichtspiele) und führte den BVB zeitweise als Kapitän aufs Feld. Einen Profivertrag in Dortmund erhielt der 19-Jährige allerdings nicht.

BVB: Acht U17-Talente rücken in die A-Jugend auf

Auch El-Zein sammelte unter Trainer Mike Tullberg regelmäßig Spielzeit. Er pendelte zwischen Bank und Startelf, lieferte 14 Torbeteiligungen (neun Treffer, fünf Vorlagen) in 35 Pflichtspiel-Einsätzen. Es bleibt abzuwarten, wo der 19-Jährige seine ersten Schritte im Seniorenbereich gehen wird.

Zudem gab der BVB bekannt, dass acht Spieler aus der hauseigenen U17 in die U19 aufrücken. Dabei handelt es sich um Rafael Lubach, Jadon Korzynietz, Vincenzo Onofrietti, Marlon Ubani sowie Bismark Quayson und Robin Lisewski, Raul König und Luke Rahmann, die als Jungjahrgänge zum Kader stoßen.

Das Fundament der Mannschaft bilden derweil Talente, die schon in der abgelaufenen Saison zum Aufgebot gehörten: Julian Rijkhoff, Nnamdi Collins, Vasco Walz, Farouk Cisse, Samuel Bamba, Jonah Husseck, Marian Kirsch und Tom Rothe, sofern Rothe nicht bei den Profis gebraucht wird. Der Linksverteidiger hatte bereits in der Endphase der beendeten Spielzeit in der Bundesliga debütiert - und gleich ein Tor erzielt. Dazu kommt Filippo Mané, der im Winter aus Italien kam und in der Rückrunde erste Einsätze in der U17 und U19 sammelte.

BVB: U19-Trainer Tullberg ist "mega stolz" auf sein Team

Mit Göktan Gürpüz, Lion Semic und Jamie Bynoe-Gittens hatte sich bekanntermaßen ein Trio aus dem bisherigen U19-Kader für einen Profivertrag empfohlen. Dennis Lütke-Frie, der Kapitän der A-Junioren, ist genau wie Silas Ostrzinski im Dortmunder Drittliga-Team eingeplant.

In der letzten Saison holte der BVB die westdeutsche und deutsche Meisterschaft, den Ligapokal, zog ins Viertelfinale der Youth League und ins Endspiel des DFB-Pokals ein. "Ich bin mega stolz auf diese Mannschaft", wird Trainer Tullberg auf der Vereinshomepage zitiert. "Wir werden alles versuchen, wieder vorne anzugreifen, obwohl uns natürlich ein Stück individuelle Qualität verloren geht und wir im 2005er-Jahrgang nicht aus dem Vollen schöpfen können."