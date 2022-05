BVB: U19-Kapitän verlängert, Talent erhält Profivertrag

Borussia Dortmund hat zwei seiner U19-Meister an den Verein gebunden. Ein Rechtsverteidiger erhält einen Profivertrag, der Kapitän der A-Junioren verlängert im Drittliga-Team.

Nach einer starken Saison in der U19 von Borussia Dortmund hat Lion Semic seinen ersten Profivertrag erhalten. Wie der BVB am Dienstagmittag bekannt gab, unterzeichnete der 18 Jahre alte Rechtsverteidiger ein Arbeitspapier bis 2024. In der Endphase der abgelaufenen Saison debütierte das Talent bereits in der Bundesliga, durfte beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg am 30. Spieltag zwei Minuten Profiluft schnuppern.

Darüber hinaus vermeldete der Revierklub, dass U19-Kapitän Dennis Lütke-Frie seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat. Der 19-jährige Mittelfeldspieler ist in der U23 eingeplant, die in der 3. Liga an den Start geht.

Für die beiden Youngster ist es der Lohn für eine herausragende Saison mit den A-Junioren. Der BVB feierte am vergangenen Wochenende die deutsche Meisterschaft und kassierte auf dem Weg dorthin nur eine einzige Niederlage. Dazu gewann das Team von Trainer Mike Tullberg den Ligapokal, schaffte es ins Endspiel des DFB-Pokals und erzielte mit der Halbfinal-Teilnahme in der Youth League das beste Resultat der Vereinsgeschichte. Am Mittwochabend hat die Borussia die Chance auf einen weiteren Titel, wenn es im Finale des Westfalenpokals gegen Schalke 04 geht (18.30 Uhr, RS-Liveticker).

BVB: U19 hat eine starke Saison hinter sich

Kapitän Lütke-Frie bestritt in der erfolgreichen Spielzeit 32 Einsätze. Dabei erzielte der deutsche U19-Nationalspieler drei Tore und bereitete fünf Treffer vor. Profi-Neuling Semic wurde zwischenzeitlich von einem Muskelfaserriss ausgebremst und kommt auf 25 Partien (drei Tore, sieben Vorlagen).

"Wir sind glücklich, in Lion Semic einen weiteren Nachwuchsspieler beim BVB ausgebildet zu haben, der mit seinem Tempo und Offensivdrang die Fähigkeiten mitbringt, um sich auch im Profifußball durchzusetzen", wird der künftige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl vom Klub zitiert. Für den U19-Nationalspieler selbst sei es "ein unglaubliches Gefühl, den Schritt in den Profibereich bei diesem besonderen Verein zu machen. Ich freue mich darauf, mit meinen Vorbildern trainieren und spielen zu dürfen."

Zuvor hatte der BVB bereits Jamie Bynoe-Gittens und Göktan Gürpüz aus der U19 mit Profiverträgen ausgestattet.